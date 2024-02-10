Как защитить аккаунты в соцсетях: советы киберполиции

При создании учетной записи пользователь должен указать логин и пароль к аккаунту. Логин является виртуальным именем пользователя, а пароль - ключом для входа. Если пароль является ненадежным, то злоумышленнику проще взломать аккаунт и получить доступ к личной информации пользователя.

Киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов при создании паролей и пользовании учетными записями:

Создайте пароль из не менее 8 символов.

Придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи.

Не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения.

Избегайте фраз ежедневного употребления (цитат, названий произведений и т.д.).

Немедленно меняйте пароли, если есть подозрение, что они скомпрометированы.

Не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера.

Не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним лицам.

Настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

Перед вводом авторизационных данных внимательно просматривайте URL-адрес сайта.

Регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах.

Используйте только лицензионное программное обеспечение и антивирусное программное обеспечение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.