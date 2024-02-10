Как защитить аккаунты в соцсетях: советы киберполиции

Многие мошеннические схемы основываются на завладении учетными записями пользователей в мессенджерах, социальных сетях и онлайн-сервисах. Чтобы защитить себя, важно использовать надежные пароли и правильно ими пользоваться.
При создании учетной записи пользователь должен указать логин и пароль к аккаунту. Логин является виртуальным именем пользователя, а пароль - ключом для входа. Если пароль является ненадежным, то злоумышленнику проще взломать аккаунт и получить доступ к личной информации пользователя.
Киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов при создании паролей и пользовании учетными записями:
Создайте пароль из не менее 8 символов.
Придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи.
Не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения.
Избегайте фраз ежедневного употребления (цитат, названий произведений и т.д.).
Немедленно меняйте пароли, если есть подозрение, что они скомпрометированы.
Не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера.
Не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним лицам.
Настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно.
Перед вводом авторизационных данных внимательно просматривайте URL-адрес сайта.
Регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах.
Используйте только лицензионное программное обеспечение и антивирусное программное обеспечение.