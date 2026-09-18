UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Як захистити енергетику під час війни: ДТЕК поділився досвідом з Естонією

18:48 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Делегація з Естонії на ТЕС ДТЕК (фото: dtek.com)

Компанія ДТЕК поділилась з делегацією з Естонії досвідом роботи, захисту обладнання та відновлення енергетичної інфраструктури в умовах війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як зазначили в компанії, за роки повномасштабної війни українські енергетики накопичили унікальну для Європи практику - як працювати, захищати обладнання і відновлювати енергетичну інфраструктуру в умовах постійної загрози і атак.

"Саме за цим досвідом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго приїхала делегація з Естонії - представники профільного міністерства та керівники енергетичних компаній країни", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту естонські фахівці ознайомилися з роботою енергетиків і ремонтників в умовах постійної загрози атак.

Читайте також: ДТЕК залучив рекордне фінансування DFC США для енергетики України: чому це важливо

Зокрема, представники ДТЕК продемонстрували підходи до фізичного захисту критичного обладнання, а також технічні рішення, напрацьовані за роки повномасштабної війни.

У компанії зазначили, що український досвід може бути корисним європейським країнам, які посилюють готовність своїх енергосистем до нових безпекових ризиків.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Як раніше повідомлялося, компанія ДТЕК оновила 37 енергетичних обʼєктів мережевої інфраструктури в рамках підготовки до проходження зими 2026/2027.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕКТЕСЕстоніяВійна Росії проти України