Як захистити дитину від кібербулінгу: поради Мінреінтеграції

Діти під час спілкування у соціальних мережах можуть наразитися на цькування с боку однолітків - кібербулінгу. У Мінреінтеграції дали кілька порад, як діяти батькам у таких випадках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції в Telegram.
Для початку батькам, які дізналися про цькування дитини в інтернеті, мають підтримати її та пояснити, що це не її вина та запевніть, що разом ви зможете з цим упоратися.
Після цього необхідно:
Якщо попри всі вжиті заходи атаки на дитину не припиняються, варто звернутися до Департаменту кіберполіції на номер гарячої лінії: 0 800 505 170.
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