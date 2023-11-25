Як захистити дитину від кібербулінгу: поради Мінреінтеграції

Для початку батькам, які дізналися про цькування дитини в інтернеті, мають підтримати її та пояснити, що це не її вина та запевніть, що разом ви зможете з цим упоратися.

Після цього необхідно:

Обовʼязково зберегти (зробити скриншот) повідомлення та зображення, які містять образливі дописи або залякування. Ця інформація може бути надана правоохоронцям як доказ кібербулінгу. Внести у чорний список та заблокувати сторінки/акаунти/номери телефонів, з яких відбувається цькування. Іноді кривдник відступає, коли не отримує очікуваної реакції. Перевірити налаштування приватності сторінки дитини та прибрати з неї всю особисту інформацію. На деякий час приховати сторінку. Якщо дитина відчуватиме себе обмеженою у спілкуванні з друзями, створити їй нову з іншим ім’ям та вигаданим фото. З’ясувати, чи знайома дитина з агресором у реальному житті та що їй відомо про нього.

Якщо попри всі вжиті заходи атаки на дитину не припиняються, варто звернутися до Департаменту кіберполіції на номер гарячої лінії: 0 800 505 170.

Раніше повідомлялося, як захистити дитину від булінгу та навчити стояти за себе.

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