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Як захистити дитину від кібербулінгу: поради Мінреінтеграції

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Діти під час спілкування у соціальних мережах можуть наразитися на цькування с боку однолітків - кібербулінгу. У Мінреінтеграції дали кілька порад, як діяти батькам у таких випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції в Telegram.

Для початку батькам, які дізналися про цькування дитини в інтернеті, мають підтримати її та пояснити, що це не її вина та запевніть, що разом ви зможете з цим упоратися.

Після цього необхідно:

  1. Обовʼязково зберегти (зробити скриншот) повідомлення та зображення, які містять образливі дописи або залякування. Ця інформація може бути надана правоохоронцям як доказ кібербулінгу.
  2. Внести у чорний список та заблокувати сторінки/акаунти/номери телефонів, з яких відбувається цькування. Іноді кривдник відступає, коли не отримує очікуваної реакції.
  3. Перевірити налаштування приватності сторінки дитини та прибрати з неї всю особисту інформацію.
  4. На деякий час приховати сторінку. Якщо дитина відчуватиме себе обмеженою у спілкуванні з друзями, створити їй нову з іншим ім’ям та вигаданим фото.
  5. З’ясувати, чи знайома дитина з агресором у реальному житті та що їй відомо про нього.

Якщо попри всі вжиті заходи атаки на дитину не припиняються, варто звернутися до Департаменту кіберполіції на номер гарячої лінії: 0 800 505 170.

Раніше повідомлялося, як захистити дитину від булінгу та навчити стояти за себе. 

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