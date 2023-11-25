Как защитить ребенка от кибербуллинга: советы Минреинтеграции

Дети во время общения в социальных сетях могут подвергнуться травле со стороны сверстников - кибербуллингу. В Минреинтеграции дали несколько советов, как действовать родителям в таких случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции в Telegram.
Для начала родителям, которые узнали о травле ребенка в интернете, должны поддержать его и объяснить, что это не его вина и заверить, что вместе вы сможете с этим справиться.
После этого необходимо:
Если несмотря на все принятые меры атаки на ребенка не прекращаются, стоит обратиться в Департамент киберполиции на номер горячей линии: 0 800 505 170.
Ранее сообщалось, как оградить ребенка от буллинга и научить стоять за себя.
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