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Як західна техніка може змінити хід війни: відповідь експерта

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 09:03
Як західна техніка може змінити хід війни: відповідь експерта Фото: танки Leopard і бронемашини Bradley можуть змінити хід війни в Україні (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Броньована техніка, яку Україні нададуть західні партнери, може допомогти Україні змінити хід війни. Зокрема, мова йде про танки Leopard і бронемашини Bradley.

Про це для матеріалу РБК-Україна "Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт вважає, що Leopard та Bradley можуть стати "game changer" у протистоянні з російськими окупантами.

"Це те, що може нам допомогти, посилити наші позиції та змінити хід війни", - сказав Мусієнко.

Водночас Україні загалом для наступу потрібна броньована техніка. Експерт пояснив, що "броня" заходить на територію після артилерійської зачистки, тому вона потрібна у великих кількостях.

"Якщо ми говоримо про контрнаступ, звісно, потрібна "броня". Це важливіше. Для оборони потрібна артилерія. Вона теж відіграє роль при наступі, але зараз нам треба наростити "броню", - додав Мусієнко.

Варто зазначити, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для перемоги Україні необхідні 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Останніми тижнями західні партнери активізувалися щодо військової допомоги і пообіцяли надати для ЗСУ саме бронетехніку. Йдеться про бронемашини Bradley, легкі танки AMX-10RC, бронетранспортери Bastion та БМП Marder.

Нагадаємо, нещодавно Британія повідомила, що надасть Україні ескадрон із 14 танків Challenger 2 та 30 самохідних артилерійських установок AS90.

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