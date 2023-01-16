ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как западная техника может изменить ход войны: ответ эксперта

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 января 2023 09:03
Как западная техника может изменить ход войны: ответ эксперта Фото: танки Leopard и бронемашины Bradley могут изменить ход войны в Украине (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Бронированная техника, которую Украине предоставят западные партнеры, может помочь Украине изменить ход войны. В частности, речь идет о танках Leopard и бронемашине Bradley.

Об этом для материала РБК-Украина "Оружие, которое изменит войну. Что Запад может предоставить Украине для победы над РФ" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт считает, что Leopard и Bradley могут стать "game changer" в противостоянии с российскими оккупантами.

"Это то, что может нам помочь, усилить наши позиции и изменить ход войны", - сказал Мусиенко.

В то же время Украине для наступления нужна бронированная техника. Эксперт объяснил, что "броня" заходит на территорию после артиллерийской зачистки, поэтому она нужна в больших количествах.

"Если мы говорим о контрнаступлении, конечно, нужна "броня". Это важнее. Для обороны нужна артиллерия. Она тоже играет роль при наступлении, но сейчас нам нужно нарастить "броню"", - добавил Мусиенко.

Стоит отметить, что ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы Украине необходимы 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. В последние недели западные партнеры активизировались в вопросе военной помощи и пообещали предоставить для ВСУ именно бронетехнику. Речь идет о бронемашинах Bradley, легких танках AMX-10RC, бронетранспортерах Bastion и БМП Marder.

Напомним, недавно Британия сообщила, что предоставит Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ
Юлия Акимовакорреспондент Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ