Як забезпечити підтвердження адреси при оренді житла у Чехії: поради юриста

Нерідко в оголошеннях про оренду вказується, що квартиру не здають іноземцям. Такі дії протирічать антидискримінаційному законодавству Чехії, але практичних інструментів протидії у такій ситуації немає, пояснила виданню адвокат з компанії JSK Катержіна Бародонова.

Деякі орендодавці прописують у договорах заборону реєструвати постійне місця проживання за адресою орендованого житла. Або забороняють використовувати адресу. За словами юриста, така заборона не буде дійсною, бо договір оренди означає, що орендар надав дозвіл перебувати у цьому житлі та користуватись ним, зокрема і використовувати адресу. Тому адресу можна вказати при реєстрації у міграційній службі або на робочому місці.

Водночас отримати підписане підтвердження від орендодавця може бути складно. Катержина Бародонова радить просити про таке підтвердження при укладенні договору оренди або прописати у ньому обов’язок орендодавця надавати за потреби додаткові документи.

Бувають ситуації, коли люди проживають у квартирі без підписаного договору з орендодавцем. Коли треба отримати документ про місце проживання, орендодавець може відмовляти.

Якщо люди проживають у квартирі без договору і сплачують орендну плату, то оренда є дійсною, звертає увагу адвокат. Але факт такої оренди складно підтвердити в органах, якщо з документів у людей є лише виписка з банківського рахунку.

Юрист радить намагатися переконати орендодавця принаймні формалізувати договір оренди. Такий письмовий договір буде підтвердженням згоди орендодавця на проживання даних осіб.

Також біженцям варто знати, що тип та термін дії візи не мають впливу на дію договору оренди.