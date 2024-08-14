Як WBT за два роки змінив криптоіндустрію

WhiteBIT Coin (WBT) — це внутрішня монета криптобіржі WhiteBIT, розроблена як повноцінний інфраструктурний проєкт. Крім того, WBT також виступає як нативна монета на мережі Whitechain, що означає, що комісії за транзакції в цій мережі сплачуються у WBT.

Власники WBT отримують низку переваг на платформі WhiteBIT, таких як підвищена реферальна комісія, знижені торговельні комісії, бонус до криптодепозиту, безплатні зняття у мережі ERC-20 та багато іншого.

Історія створення WBT почалася з бачення Володимира Носова, засновника та CEO WhiteBIT, який прагнув створити токен, що стане не лише цифровим активом, але й важливою частиною життя кожного члена спільноти WhiteBIT.

Так було створено WhiteBIT Token, який став важливим елементом екосистеми криптобіржі. Загалом випущено 400 000 000 WBT, половина з яких є скарбничими токенами. Частину токенів на суму 54 000 000 WBT було продано в рамках приватного продажу, а решта токенів буде розблокована протягом трьох років.

"Запуск власного токена для нас - надзвичайно важливий етап розвитку компанії WhiteBIT. І для мене показовим є не лише те, що відбулося, але і як саме це відбулося. Мало хто може реалізувати в перший день торгів усю заплановану кількість токенів лише за 15 хвилин. Нам вдалося. Це говорить лише про одне - все, що робить команда WhiteBIT, має попит серед користувачів. А ми працюємо саме для них, і тому постійно розширюємо та вдосконалюємо можливості наших сервісів", - прокоментував Володимир Носов, засновник та CEO WhiteBIT.

Лістинги на світових криптобіржах

Одразу після запуску WBT привернув увагу провідних світових криптобірж. Лістинг на таких платформах, як MEXC, Bitfinex, Huobi та Gate, став наступним значущим етапом у розвитку WBT. Це дозволило тоді ще токену розширити свою аудиторію та здобути велику популярність серед криптоінвесторів по всьому світу.

Лістинг на цих криптобіржах не лише підвищив впізнаваність WBT, але й зміцнив позиції WhiteBIT як надійного партнера у криптоіндустрії.

Ретродроп

Однією з найцікавіших подій в історії WBT став ретродроп WhiteBIT, організований на честь запуску власного блокчейну платформи — Whitechain. Ретродроп став можливістю для користувачів отримати WBT як винагороду за активну участь у тестуванні нового блокчейну на його ранніх стадіях.

WhiteBIT виділила значну кількість токенів WBT з фонду екосистеми для нагородження користувачів, які долучились до тестування та допомагали оцінити можливості Whitechain. Участь у ретродропі передбачала виконання завдань: наприклад, користувачі брали участь у квестах, тримали WBT у Holding, а також виконувати завдання, пов'язані з тестнетом.

Ретродроп дозволив залучити до запуску не лише розробників та спеціалістів, але й ентузіастів та користувачів, які щодня користуються продуктами криптобіржі. Таким чином користувачі могли вільно досліджувати блокчейн, зробити свій внесок у його розвиток, ще й отримати за це винагороду.

З токена у монету

Запуск мейннету Whitechain був важливим кроком, який дозволив зміцнити позиції WBT на ринку та підвищити його привабливість для інвесторів. Токен криптобіржі офіційно перетворився на нативну монету блокчейну, що значно підвищило його впізнаваність та роль у розвитку платформи.

Народження душі або WB Soul

Створення WB Soul стало новаторською ініціативою WhiteBIT. WB Soul — це унікальний підхід до винагородження користувачів, який передбачає отримання WBT за тримання WBT у Holding, тобто власної цифрової ідентичності на платформі WhiteBIT.

SoulDrop дає кожному учаснику відчуття причетності до створення та розвитку платформи. Ініціатива сприяє створенню більш згуртованої та активної спільноти, підкреслюючи важливість співпраці та взаємодії між платформою та її користувачами.

WBT: 2 роки разом!

На честь святкування другого дня народження WBT, WhiteBIT запускає нову акцію, яка проходитиме з 14 по 19 серпня 2024. Учасники виконуватимуть завдання, за які будуть отримувати бали. Завдання включають купівлю WBT, створення WB Soul та переведення WBT у Holding.

Переможці, які виконають усі завдання, отримають спеціальний SBT + підвищення VIP-рівня на 1 місяць, а також розділять призовий фонд до 300 WBT.

Більш детально про активність можна дізнатись у правилах на сайті WhiteBIT.

2 роки результатів

За два роки з моменту створення WBT WhiteBIT досягла значних успіхів зі своїм нативним коїном. Лістинг на провідних криптобіржах, ретродроп, WB Soul, впровадження власного блокчейну - лише частина із них.

Попереду багато нових можливостей та досягнень, які принесуть ще більше користі для користувачів платформи. Компанія не збирається зупинятися на досягнутому і продовжуватиме радувати свою спільноту інноваційними рішеннями. Далі - більше.