Как WBT за два года сменил криптоиндустрию

WhiteBIT Coin (WBT) – это внутренняя монета криптобиржи WhiteBIT, разработанная как полноценный инфраструктурный проект. Кроме того, WBT также выступает в качестве нативной монеты на сети Whitechain, что означает, что комиссии по транзакции в этой сети оплачиваются в WBT.

Владельцы WBT получают ряд преимуществ на платформе WhiteBIT, таких как повышенная реферальная комиссия, сниженные торговые комиссии, бонус к криптодепозиту, бесплатные снятия в сети ERC-20 и многое другое.

История создания WBT началась с видения Владимира Носова, основателя и CEO WhiteBIT, стремившегося создать токен, который станет не только цифровым активом, но и важной частью жизни каждого члена общества WhiteBIT.

Так был создан WhiteBIT Token, ставший важным элементом экосистемы криптобиржи. В общей сложности выпущено 400 000 000 WBT, половина из которых являются казначеями. Часть токенов на сумму 54 000 000 WBT была продана в рамках частной продажи, а остальные токены будут разблокированы в течение трех лет.

"Запуск собственного токена для нас - чрезвычайно важный этап развития компании WhiteBIT. И для меня показательно не только то, что произошло, но и как именно это произошло. Мало кто может реализовать в первый день торгов все запланированное количество токенов всего за 15 минут. Нам удалось. Это говорит только об одном - все, что делает команда WhiteBIT, пользуется спросом среди пользователей.

Листинги на мировых криптобиржах

Сразу после запуска WBT привлек внимание ведущих мировых криптобирж. Листинг на таких платформах как MEXC, Bitfinex, Huobi и Gate стал следующим значимым этапом в развитии WBT. Это позволило тогда токену расширить свою аудиторию и приобрести большую популярность среди криптоинвесторов по всему миру.

Листинг на этих криптобиржах не только повысил узнаваемость WBT, но и укрепил позиции WhiteBIT как надежного партнера по криптоиндустрии.

Ретродроп

Одним из самых интересных событий в истории WBT стал ретродроп WhiteBIT, организованный в честь запуска собственного блокчейна платформы — Whitechain . Ретродроп стал возможностью для пользователей получить WBT в качестве вознаграждения за активное участие в тестировании нового блокчейна на его ранних стадиях.

WhiteBIT выделила значительное количество токенов WBT из фонда экосистемы для награждения пользователей, которые присоединились к тестированию и помогали оценить возможности Whitechain. Участие в ретродропе предполагало выполнение задач: например, пользователи участвовали в квестах, держали WBT в Holding, а также выполнять задачи, связанные с тестнетом.

Ретродроп позволил привлечь к запуску не только разработчиков и специалистов, но и энтузиастов и пользователей, ежедневно пользующихся продуктами криптобиржи. Таким образом, пользователи могли свободно исследовать блокчейн, внести свой вклад в его развитие, еще и получить за это вознаграждение.

Из токена в монету

Запуск мейннета Whitechain был важным шагом, позволившим укрепить позиции WBT на рынке и повысить его привлекательность для инвесторов. Токен криптобиржи официально превратился в нативную блокчейную монету, что значительно повысило его узнаваемость и роль в развитии платформы.

Рождение души или WB Soul

Создание WB Soul стало новаторской инициативой WhiteBIT. WB Soul – это уникальный подход к вознаграждению пользователей, предусматривающий получение WBT за держание WBT в Holding, то есть собственной цифровой идентичности на платформе WhiteBIT.

SoulDrop дает каждому участнику чувство причастности к созданию и развитию платформы. Инициатива способствует созданию более сплоченного и активного сообщества, подчеркивая важность сотрудничества и взаимодействия между платформой и ее пользователями.

WBT: 2 года вместе!

В честь празднования второго дня рождения WBT, WhiteBIT запускает новую акцию, которая будет проходить с 14 по 19 августа 2024 года. Участники будут выполнять задания, за которые будут получать баллы. Задачи включают покупку WBT, создание WB Soul и перевод WBT в Holding.

Победители, которые выполнят все задания, получат специальный SBT + повышение VIP-уровня на 1 месяц, а также разделят призовой фонд до 300 WBT.

Более подробно об активности можно узнать в правилах на сайте WhiteBIT.

2 года результатов

За два года с момента создания WBT WhiteBIT добилась значительных успехов со своим нативным коином. Листинг на ведущих криптобиржах, ретродроп, WB Soul, использование собственного блокчейна - лишь часть из них.

Предстоит много новых возможностей и достижений, которые принесут еще больше пользы для пользователей платформы. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать радовать свое сообщество инновационными решениями. Дальше – больше.