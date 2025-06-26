Як взяти дешевий кредит на житло за програмою єОселя: пояснення банку

За її словами, вчителі, науковці, медпрацівники можуть отримати позику терміном до 20 років за ставкою 3% на перші 10 років погашення та 6% - на наступні 10 років. Перший внесок становить від 20% вартості житла, а для позичальників віком до 25 років - від 10%

Однією з умов надання кредиту є платоспроможність позичальника, а також нагальна потреба у власному житлі (або його відсутність чи недостатня площа проживання - менше ніж 52,5 кв м + 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї).

Розмір кредиту

Банкірка звернула увагу на те, що сума кредиту залежить від кількості членів родини та розміру доходів позичальника та його родини.

Згідно з правилами державної іпотечної програми кредит надається, якщо один із членів родини - позичальник - має право на участь у програмі, але для визначення платоспроможності позичальника банк може взяти до уваги сукупний дохід всієї сім'ї.

Зараз за програмою єОселя середня сума кредиту становить 1,65 млн гривень, за такої суми кредиту максимальний платіж у перший місяць буде 11 тисяч гривень - це часткове погашення кредиту та оплата нарахованих відсотків, і з кожним місяцем платіж буде зменшуватись.

"За нашими розрахунками, якщо сукупний місячний дохід родини з 2-х осіб становить від 40 тис. гривень і така родина готова внести мінімальний перший внесок у розмірі від 20%, то акредитовані в єОселі банки не відмовлять у кредиті, а надана сума буде достатньою, щоб придбати оселю за ціною від 2,1 млн гривень", - пояснює експертка.

За її словами, акредитовані банки залежно від обставин найчастіше готові надати кредити на суму до 2 млн гривень, що разом із першим внеском (умовно 20%), що відповідає ринковій вартості квартири в новобудові площею від 40 до 50 кв. м.

"Згідно з програмою "єОселя" загальна площа квартири, на яку можна отримати кредит, становить не більш як 52,5 кв м загальної площі та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї. Але, якщо в родини молодого вчителя чи лікаря є вагомі заощадження та є бажання придбати квартиру для майбутньої великої родини, то це можна здійснити через більший початковий внесок", - розказала фахівчиня.

Алгоритм участі в державній програмі єОселя

Подача заявки на участь у програмі через портал "Дія". Необхідно вказати вік, сімейний статус позичальника, назву установи, де він / вона працює, рівень доходу, наявність поручителів та їхній дохід, суму першого внеску.

Схвалення участі. Якщо заявка оформлена правильно й відповідає умовам програми, то незабаром громадянин отримує сповіщення про її схвалення.

Буквально відразу після схвалення заявки потенційний позичальник отримує повідомлення з пропозиціями від акредитованих банків щодо готовності надати кредит і зазначенням його суми.

"Банки дуже оперативно ухвалюють таке рішення. Погодження або відмова по кожному банку з’являються в "Дії" заявника. Але в "Дії" - це попереднє схвалення, для остаточного рішення необхідно знайти нерухомість, яку планується придбати, та звернутись в банк із повним пакетом документів", - сказала Личана.

Вибір об’єкта та банку. Протягом 30 днів після схвалення заявки позичальник має обрати банк та житловий об’єкт для придбання.

Для нерухомості на вторинному ринку існують обмеження з введення будинку в експлуатацію - це 3 або 10 років залежно від категорій позичальника та територіального розміщення нерухомості, яка купується.