Як не втратити гроші: що перевірити, перш ніж інвестувати у 2025 році

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Інвестиції з підвищеним ризиком

В Україні є надійні способи інвестування – наприклад, державні облігації та депозити, які гарантує держава (до 200 тисяч гривень). Але є й варіанти, що не дають гарантованого прибутку та можуть спричинити втрати.

Якщо ви думаєте, що певний актив зараз дешевий і його ціна зросте, купуючи його, ви фактично перевіряєте свій прогноз. Але є ризик, що очікування не справдяться.

"Рівень ризику залежить від самого інвестора. Для когось небезпечними є фонди нерухомості, а для когось – криптовалюти чи інші складні фінансові інструменти", – пояснює Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times.

Перед вкладенням важливо враховувати не лише ризик самого активу, а й свою терпимість до можливих втрат. Наприклад, якщо ви не готові втрачати понад 10%, але купуєте актив, який може впасти в ціні на 15%, це може призвести до поспішних рішень і втрат.

Ознаки небезпечних вкладень

Артем Щербина зазначає, що перед інвестуванням варто розуміти різницю між різними інструментами інвестування. Це можуть бути акції, облігації, стартапи, нерухомість, криптовалюти тощо.

За словами експерта, першою ознакою небезпечності майбутніх вкладень є те, що інвестор не має можливості швидко забрати свої кошти. Відповідно, перед інвестицією вкладник має розуміти скільки потрібно часу, щоб забрати свої кошти, в який момент він може вийти з інвестиції, на скільки він може керувати цими строками.

"Коли ви вкладаєте кошти в певні фонди, які прямо прописують строк вкладів не менше 5 років. Тобто інвестор не зможе повернути свої гроші, принаймні наступних 5 років, що теж є ризиком для нього, на який обов'язково треба зважати", – навів приклад експерт.

Наступне, на що експерт радить звернути увагу, це надійність провайдера послуг. Якщо купувати облігації через банк, то тут ризиків не багато. Але якщо інвестувати за кордон і користуватись послугами сторонніх команд та посередників, то в такому випадку потрібно оцінювати не тільки інструмент інвестиції, а й посередника. Це стосується навіть умовних рієлторів на ринку нерухомості – чи дійсно об'єкт, що розглядається як інвестиція буде добудованим, чи розкрита вся інформація про нього. Ризик посередника – є важливою ознакою небезпечності вкладень.

Як перевірити інформацію щодо майбутніх інвестицій

Експерт радить перевіряти списки шахрайських компаній на сайтах Національної комісії з цінних паперів, Європейського банківського управління або Комісії з цінних паперів і бірж США – вони публікують списки шахрайських компаній. Також варто вивчити інформацію на аналітичних сайтах, наприклад. Bloomberg, Investing.com, Morningstar, що дають реальну інформацію про компанії та фондовий ринок.

Наступним і більш надійним джерелом інформації Артем Щербина вважає інших вкладників, що зможуть надати чесний відгук зі свого досвіду.

"В ідеалі варто знайти однодумців та запитати в них правдивий фідбек, а не вірити усьому, що написано", – сказав експерт.

Вартою уваги є інформація від самого провайдера. Але для того, щоб можна було скористатись нею, варто задати провайдеру всі питання, які вас цікавлять, наприклад, який розмір комісії, чи можна буде забрати кошти, якщо вони знадобляться, який досвід провайдера тощо.

Також є ряд цікавих та корисних інвестиційних форумів, де можна поспілкуватись з інвесторами. Експерт зауважив, що головне правило при пошуку інформації – менше довіряти джерелам типу ChatGPT, та більше використовувати прямі контакти та цікавитись досвідом інших інвесторів.