Як встановити факт батьківства загиблого військового під час війни

Хто та які документи повинен подати

За словами експерта, для встановлення факту батьківства загиблого військового необхідно подати до суду відповідну заяву.

"Заява подається за місцем проживання заявника або за місцем загибелі військовослужбовця", - зазначила помічник адвоката.

Вона уточнила, що заявником при цьому може бути:

мати дитини

законний представник дитини

сама дитина

До заяви про встановлення факту батьківства потрібно додати:

паспорт та код заявника

свідоцтво про народження, де батьком зазначено загиблого військовослужбовця (якщо в графі "батько дитини" батька не зазначено, це потрібно вказати в заяві)

документи, що підтверджують факт смерті військовослужбовця

документи, що підтверджують спільне проживання, або інші обставини, що підтверджують батьківство (листування, фотографії, покази свідків)

тест ДНК

"Після подання заяви, відкриття провадження по справі та призначення дати судового засідання, суд може винести рішення - якщо після дослідження доказів, наданих до заяви, стане очевидним, що батьком є померла особа", - розповіла Гуркіна.

Вона пояснила також, що на підставі рішення суду органи державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) вносять відповідні зміни до свідоцтва про народження дитини (де зазначається ім'я батька).