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Как установить факт отцовства погибшего военного во время войны

Установить факт отцовства погибшего военного можно в суде (фото: Кирилл Чуботин/Укринформ/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Сегодня установить факт отцовства погибшего военнослужащего можно через суд - в рамках отдельного производства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина.

Кто и какие документы должен подать

По словам эксперта, для установления факта отцовства погибшего военного необходимо подать в суд соответствующее заявление.

"Заявление подается по месту жительства заявителя или по месту гибели военнослужащего", - отметила помощник адвоката.

Она уточнила, что заявителем может быть:

  • мать ребенка
  • законный представитель ребенка
  • сам ребенок

К заявлению об установлении факта отцовства следует добавить:

  • паспорт и код заявителя
  • свидетельство о рождении, где отцом указан погибший военнослужащий (если в графе "отец ребенка" отец не указан, это нужно указать в заявлении)
  • документы, подтверждающие факт смерти военнослужащего
  • документы, подтверждающие совместное проживание, или другие обстоятельства, подтверждающие отцовство (переписка, фотографии, свидетельские показания)
  • тест ДНК

"После подачи заявления, открытия производства по делу и назначения даты судебного заседания, суд может вынести решение - если после исследования доказательств, предоставленных к заявлению, станет очевидным, что отцом является умерший человек", - рассказала Гуркина.

Она объяснила также, что на основании решения суда органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) вносят соответствующие изменения в свидетельство о рождении ребенка (где указывается имя отца).

Совершенствование процесса установления отцовства

Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховной Раде предлагают усовершенствовать процесс установления отцовства.

Для этого нужно принять законопроект №11530, цель которого дополнить статью 315 Гражданского процессуального кодекса Украины и расширить категории дел, которые будут рассматриваться в отдельном производстве (определить, что дела по установлению отцовства в судебном порядке будут рассматриваться в отдельном производстве).

Читайте также, как доказать отцовство, если ребенок рожден не в браке.

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