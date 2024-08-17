Як врятуватись від спеки в авто: кондиціонер чи відкриті вікна
Це тільки здається, що немає засобу охолодити салон кращого за кондиціонер. Насправді є ціла когорта водіїв – апологетів теорії, що відкриті вікна аж ніяк не гірше, та ще й більш корисні для здоров’я. Причому ідею відкритих вікон сповідують навіть деякі власники машин з досконалим клімат-контролем. А що врешті решт краще охолоджує салон?
Про плюси і мінуси кондиціонера і відкритих вікон в салоні читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autobild і L`Automobile.
Звісно, протиставлення кондиціонера (клімат-контролю) і відкритих вікон має сенс тільки на машині, в якій є і перше, і друге. Причому в абсолютній більшості машин, які продаються зараз в автосалонах і на авторинках, є штатний охолоджувач повітря – але проблема у тому, що часто він не працює через поламку. І на жаль, часто вартість його ремонту нереально висока, особливо з урахуванням залишкової вартості самого вживаного автомобіля.
Аргументи за відкриті вікна
- У нагрітій на парковці машині вікна дають ефект швидше за кондиціонер;
- Під час короткої поїздки кондиціонер не встигає охолодити інтер’єр, а відкриті вікна добре вентилюють салон навіть на невисокій швидкості;
- Вікна не створюють такого різкого температурного контрасту, як увімкнений на велику потужність кондиціонер, і в пасажирів менше ризику захворіти;
- Масштабний рух повітря в салоні не дає затримуватись у ньому хворобливим бактеріям і плісняві, в той час як в кондиціонері вони навпаки, оселяються і розмножуються;
- За помірної вуличної температури порядку 22-26 градусів С повітря в машині не потрібно охолоджувати, достатньо провітрити його;
- Охолодження салону шляхом відкривання вікон не потребує додаткових витрат енергії, точніше – пального.
Тут же маємо зазначити, що не всі з цих аргументів цілком слушні, але спростування помилкових суджень можна буде знайти в наступній главі.
Аргументи за кондиціонер
- Кондиціонер (клімат-контроль) дає повну волю у встановленні температури в салоні, незалежно від температури повітря за бортом;
- Охолоджувач повітря ефективно працює на будь-якій швидкості і навіть під час стоянки машини, наприклад, у міських заторах – в той час як для циркуляції повітря через вікна машина має рухатись;
- Кондиціонер не створює такого шуму, як відкрите вікно, особливо на високій швидкості;
- Так, кондиціонер підвищує споживання пального, але в цілому приріст апетиту не більший, ніж дає одне відкрите вікно через погіршення аеродинаміки;
- Кондиціонер не створює протягів, як це буває з відкритими вікнами;
- Кліматична установка забирає повітря в інтер’єр через салонний фільтр, і в машину не потрапляє масово курява, алергенний пилок рослин, вихлопні гази тощо – як це трапляється при відкритих вікнах.
Коротко
Слід визнати, що в обох варіантів підтримання в салоні прийнятної температури є свої переваги і недоліки. Використання кондиціонера (клімат-контролю) здається більш універсальним і менш клопітким, але забезпечити його роботу буває дуже непросто. В будь-якому разі можна використовувати обидва способи терморегулювання – в залежності від погодних умов та інших чинників.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, на що впливає cалонний фільтр і коли його потрібно міняти.