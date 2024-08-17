Как спастись от жары в авто: кондиционер или открытые окна
Это только кажется, что нет средства охладить салон лучше кондиционера. На самом деле есть целая когорта водителей – апологетов теории, что открытые окна отнюдь не хуже, да еще более полезны для здоровья. Причем, идею открытых окон исповедуют даже некоторые владельцы машин с совершенным климат-контролем. А что в конце концов лучше охлаждает салон?
О плюсах и минусах кондиционера и открытых окон в салоне читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autobild и L`Automobile.
Конечно, противопоставление кондиционера (климат-контроля) и открытых окон имеет смысл только на машине, в которой есть и первое, и второе. Причем в абсолютном большинстве машин, продаваемых сейчас в автосалонах и на авторынках, есть штатный охладитель воздуха – но проблема в том, что часто он не работает из-за поломки. И к сожалению, часто стоимость его ремонта нереально высока, особенно с учетом остаточной стоимости самого подержанного автомобиля.
Аргументы за открытые окна
- В нагретой на парковке машине окна дают эффект быстрее кондиционера;
- При короткой поездке кондиционер не успевает охладить интерьер, а открытые окна хорошо вентилируют салон даже на невысокой скорости;
- Окна не создают такого резкого температурного контраста, как включенный на большую мощность кондиционер, и у пассажиров меньше риска заболеть;
- Масштабное движение воздуха в салоне не дает задерживаться в нем болезненным бактериям и плесени, в то время как в кондиционере они наоборот, поселяются и размножаются;
- При умеренной уличной температуре порядка 22-26 градусов С воздуха в машине не нужно охлаждать, достаточно проветрить его;
- Охлаждение салона путем открывания окон не требует дополнительных затрат энергии, точнее – горючего.
Здесь же следует отметить, что не все из этих аргументов вполне правильны, но опровержение ошибочных суждений можно будет найти в следующей главе.
Аргументы за кондиционер
- Кондиционер (климат-контроль) дает полную свободу в установлении температуры в салоне, независимо от температуры воздуха за бортом;
- Воздухоохладитель эффективно работает на любой скорости и даже во время стоянки машины, например, в городских пробках – в то время как для циркуляции воздуха через окна машина должна двигаться;
- Кондиционер не создает такого шума как открытое окно, особенно на высокой скорости;
- Да, кондиционер повышает потребление горючего, но в целом прирост аппетита не больше, чем дает одно открытое окно из-за ухудшения аэродинамики;
- Кондиционер не создает сквозняков, как это бывает с открытыми окнами;
- Климатическая установка забирает воздух в интерьер через салонный фильтр, и в машину не попадает массово пыль, аллергенная пыльца растений, выхлопные газы и т.д. – как это происходит при открытых окнах.
Кратко
Следует признать, что у обоих вариантов поддержания в салоне приемлемой температуры есть свои достоинства и недостатки. Использование кондиционера (климат-контроля) кажется более универсальным и менее хлопотным, но обеспечить его работу бывает очень непросто. В любом случае можно использовать два способа терморегулирования – в зависимости от погодных условий и других факторов.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, на что влияет салонный фильтр и когда его нужно менять.