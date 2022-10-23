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Як врятуватись під час обстрілу "шахедами": інструкція

Фото: як врятуватись під час обстрілу "шахедами" (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

Останнім часом Росія використовує для атак на Україну іранські дрони-камікадзе. Військові підготували інструкцію, як слід поводитись під час обстрілу іранськими БПЛА та як їх заздалегідь розпізнати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Shahed-136 (Шахед) - найбільш високоточна зброя російської армії, яка забезпечує отримання даних від чотирьох супутникових навігаційних систем - ГЛОНАСС (Росія), Бєйдоу (Китай), Галилео (Евросоюз), GPS (США).

При цьому російські ракети такої точності не мають - вони використовують тільки ГЛОНАСС, а Шахед-136 отримує дані з кількох супутників і корегує маршрут та точку удару шляхом кількох навігаторів.

Як розпізнати дрон-камікадзе

  • досить гучний, його можна почути навіть уночі. Двигун дуже гучний, тобто звук можна почути на відстані до 7-8 км;
  • звук нагадує мотор мопеда чи бензопилу;
  • літає на малій висоті, тому його складно виявити ППО;
  • здебільшого атакує інфраструктуру.

Як поводитись під час атаки дронів-камікадзе

  • якщо чуєте звук двигуна поруч - тримайтесь осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів;
  • знайдіть укриття та перечекайте атаку;
  • якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін". Можна сховатися у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах;
  • якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву;
  • лягайте на землю, закрийте голову руками та відкрийте рота;
  • у приміщеннях обирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку потрапляння снаряду;
  • залишайтесь в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу;
  • не залишайтесь в транспорті під час обстрілу;
  • ховатися в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій небезпечно.

Як повідомлялося, починаючи з 13 вересня, на сьогоднішній день, ЗСУ збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136". Водночас Росія застосовує проти України не лише їх.

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