Як врятуватись під час обстрілу "шахедами": інструкція

Останнім часом Росія використовує для атак на Україну іранські дрони-камікадзе. Військові підготували інструкцію, як слід поводитись під час обстрілу іранськими БПЛА та як їх заздалегідь розпізнати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

При цьому російські ракети такої точності не мають - вони використовують тільки ГЛОНАСС, а Шахед-136 отримує дані з кількох супутників і корегує маршрут та точку удару шляхом кількох навігаторів.

Shahed-136 (Шахед) - найбільш високоточна зброя російської армії, яка забезпечує отримання даних від чотирьох супутникових навігаційних систем - ГЛОНАСС (Росія), Бєйдоу (Китай), Галилео (Евросоюз), GPS (США).

Як повідомлялося, починаючи з 13 вересня, на сьогоднішній день, ЗСУ збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136". Водночас Росія застосовує проти України не лише їх.

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