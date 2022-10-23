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Как спастись при обстреле "шахедами": инструкция

Фото: как спастись при обстреле "шахедами" (defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

В последнее время Россия использует для атак на Украину иранские дроны-камикадзе. Военные подготовили инструкцию, как следует вести себя при обстреле иранскими БПЛА и как их заранее распознать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Shahed-136 (Шахед) - наиболее высокоточное оружие российской армии, обеспечивающее получение данных от четырех спутниковых навигационных систем - ГЛОНАСС (Россия), Бейдоу (Китай), Галилео (Евросоюз), GPS (США).

При этом российские ракеты такой точности не имеют - они используют только ГЛОНАСС, а Шахед-136 получает данные из нескольких спутников и корректирует маршрут и точку удара путем нескольких навигаторов.

Как распознать дрон-камикадзе

  • довольно громкий, его можно услышать даже ночью. Двигатель очень громкий, то есть звук можно услышать на расстоянии до 7-8 км;
  • звук напоминает мотор мопеда или бензопилы;
  • летает на малой высоте, поэтому его сложно обнаружить ПВО;
  • в большинстве своем атакует инфраструктуру.

Как вести себя во время атаки дронов-камикадзе

  • если слышите звук двигателя рядом - держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов;
  • найдите укрытие и переждите атаку;
  • если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен". Можно укрыться в подвалах или цокольных этажах домов, подземных паркингах и переходах;
  • если вы попали под обстрел на улице, найдите любой выступ, углубление в земле или канаву;
  • ложитесь на землю, закройте голову руками и откройте рот;
  • в помещениях выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть помещение в случае попадания снаряда;
  • оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела;
  • не оставайтесь в транспорте при обстреле;
  • прятаться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций опасно.

Как сообщалось, начиная с 13 сентября, на сегодняшний день, ВСУ сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". В то же время, Россия применяет против Украины не только их.

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