Как спастись при обстреле "шахедами": инструкция

Shahed-136 (Шахед) - наиболее высокоточное оружие российской армии, обеспечивающее получение данных от четырех спутниковых навигационных систем - ГЛОНАСС (Россия), Бейдоу (Китай), Галилео (Евросоюз), GPS (США).
При этом российские ракеты такой точности не имеют - они используют только ГЛОНАСС, а Шахед-136 получает данные из нескольких спутников и корректирует маршрут и точку удара путем нескольких навигаторов.
Как распознать дрон-камикадзе
довольно громкий, его можно услышать даже ночью. Двигатель очень громкий, то есть звук можно услышать на расстоянии до 7-8 км;
звук напоминает мотор мопеда или бензопилы;
летает на малой высоте, поэтому его сложно обнаружить ПВО;
в большинстве своем атакует инфраструктуру.
Как вести себя во время атаки дронов-камикадзе
если слышите звук двигателя рядом - держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов;
найдите укрытие и переждите атаку;
если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен". Можно укрыться в подвалах или цокольных этажах домов, подземных паркингах и переходах;
если вы попали под обстрел на улице, найдите любой выступ, углубление в земле или канаву;
ложитесь на землю, закройте голову руками и откройте рот;
в помещениях выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть помещение в случае попадания снаряда;
оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела;
не оставайтесь в транспорте при обстреле;
прятаться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций опасно.