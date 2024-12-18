У Держспоживслужбі заявили, що Україна має обмежити вміст нікотину у паучах

У фокусі уваги громадськості, народних депутатів та медіа опинився порівняно новий товар на українському ринку – нікотинові паучі. Подушечки для орального використання містять нікотин, втім його дозування іноді суттєво перевищує норми, запроваджені в Європейському Союзі. Через це деякі споживачі скаржаться на небезпечну продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука.

За його словами, за останні роки асортимент альтернативних тютюнових виробів значно розширився і сьогодні в продажу окрім звичайних сигарет можемо бачити також нікотинові паучі – бездимні та безтютюнові подушечки для орального використання. Втім деякі з них містять достатньо високі дози нікотину.

Варто розпочати з того, що Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику, серед іншого, у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

"Ми здійснюємо контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України, а також проводимо моніторинг ефективності вжитих заходів з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення", - зазначив експерт.

Він також додав, що наразі ринок нікотинових паучів в Україні залишається практично неврегульованим. Чинне законодавство не встановлює чітких нормативів щодо максимально допустимої кількості нікотину у таких продуктах, що ускладнює контроль за їх обігом.

Чи надходять скарги споживачів щодо шкоди здоров’ю від вживання паучів

"Наразі ми отримуємо численні скарги з різних регіонів України. Люди повідомляють про медично підтверджені факти нікотинового отруєння внаслідок вживання паучів із вмістом нікотину близько 150 мг. Відсутність чітко встановлених нормативів максимально допустимих доз нікотину в паучах унеможливлює ефективне реагування на ці випадки", - зазначив Ткачук.

Він також підкреслив, що у країнах Європейського Союзу діють обмеження на вміст нікотину в безтютюнових продуктах — до 20 мг на порцію.

Варто зауважити, що аналогічні норми вже імплементовані в Українське законодавство для певних видів нікотинової продукції. Так, електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, можуть бути введені в обіг на території України лише за умови, якщо максимальна доза нікотину в таких продуктах не перевищує 20 мг. Такі обмеження з точністю відповідають європейським стандартам, визначеним у Директиві 2014/40/ЄС.

Також українське законодавство містить норми, які гарантують кожному споживачу право на те, щоб будь-яка продукція була безпечною для його життя та здоров’я.

Водночас відсутність обмежень максимально допустимої дози нікотину в паучах створює серйозні ризики для життя та здоров’я українських споживачів. Ми вважаємо, що введення обмежень, аналогічних до європейських, є нагальною необхідністю для захисту прав споживачів та здоров’я української нації в цілому.

Чи підтримує Держпродспоживслужба ініціативу щодо нового закону про паучі

"Ми підтримуємо ініціативу депутатів щодо врегулювання вмісту нікотину в таких виробах як паучі. Цей один із запропонованих народними депутатами варіантів для захисту здоров'я громадян, який надасть можливість законодавчо врегулювати обіг нікотинових паучів і створить правову основу для контролю їхнього складу", - додав Ткачук.

Діяльність Держпродспоживслужби як державного органу підпорядковується загальному правилу публічного права – дозволено тільки те, що прямо передбачено законом.

Відсутність в українському законодавстві визначених нормативів максимальних доз нікотину в нікотинових паучах унеможливлює запровадження будь-яких додаткових механізмів контролю.

В структурі Держпродспоживслужби працює Департамент захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами, який має контролювати якість продукції, її безпеку. Саме на нього покладено завдання виявляти факти продажу контрафактної, неякісної та такої продукції, яка не відповідає встановленим законом нормам. Досвід країн ЄС показує, що обмеження вмісту нікотину до 20 мг значно зменшує ризик передозувань та залежності. Це ефективний захід, який може бути застосований в Україні для захисту здоров’я споживачів.

"Ми закликаємо громадян звертати увагу на ризики, пов’язані з вживанням таких продуктів, і повідомляти про негативні наслідки. Захист здоров’я населення — залишаться першочерговим завданням для держави, і прийняття законодавчих обмежень щодо вмісту нікотину є кроком, який необхідно зробити вже зараз", - підсумував Ткачук.