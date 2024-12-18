В Госпотребслужбе заявили, что Украина должна ограничить содержание никотина в паучах

В фокусе внимания общественности, народных депутатов и медиа оказался сравнительно новый товар на украинском рынке - никотиновые паучи. Подушечки для орального использования содержат никотин, впрочем, его дозировка иногда существенно превышает нормы, введенные в Европейском Союзе. Поэтому некоторые потребители жалуются на опасную продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука.

По его словам, за последние годы ассортимент альтернативных табачных изделий значительно расширился и сегодня в продаже кроме обычных сигарет можем видеть также никотиновые паучи - бездымные и безтабачные подушечки для орального использования. Впрочем некоторые из них содержат достаточно высокие дозы никотина.

Стоит начать с того, что Госпродпотребслужба является центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику, среди прочего, в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения.

"Мы осуществляем контроль за соблюдением показателей содержания вредных для здоровья человека веществ и ингредиентов в табачных изделиях, которые реализуются на территории Украины, а также проводим мониторинг эффективности принятых мер по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения", - отметил эксперт.

Он также добавил, что сейчас рынок никотиновых паучей в Украине остается практически неурегулированным. Действующее законодательство не устанавливает четких нормативов по максимально допустимому количеству никотина в таких продуктах, что затрудняет контроль за их оборотом.

Поступают ли жалобы потребителей о вреде здоровью от употребления паучей

"Сейчас мы получаем многочисленные жалобы из разных регионов Украины. Люди сообщают о медицински подтвержденных фактах никотинового отравления в результате употребления паучей с содержанием никотина около 150 мг. Отсутствие четко установленных нормативов максимально допустимых доз никотина в паучах делает невозможным эффективное реагирование на эти случаи", - отметил Ткачук.

Он также подчеркнул, что в странах Европейского Союза действуют ограничения на содержание никотина в безтабачных продуктах - до 20 мг на порцию.

Стоит заметить, что аналогичные нормы уже имплементированы в украинское законодательство для определенных видов никотиновой продукции. Так, электронные сигареты, заправочные контейнеры, жидкости, используемые в электронных сигаретах, могут быть введены в обращение на территории Украины только при условии, если максимальная доза никотина в таких продуктах не превышает 20 мг. Такие ограничения с точностью соответствуют европейским стандартам, определенным в Директиве 2014/40/ЕС.

Также украинское законодательство содержит нормы, которые гарантируют каждому потребителю право на то, чтобы любая продукция была безопасной для его жизни и здоровья.

В то же время отсутствие ограничений максимально допустимой дозы никотина в паучах создает серьезные риски для жизни и здоровья украинских потребителей. Мы считаем, что введение ограничений, аналогичных европейским, является насущной необходимостью для защиты прав потребителей и здоровья украинской нации в целом.

Поддерживает ли Госпродпотребслужба инициативу по новому закону о паучах

"Мы поддерживаем инициативу депутатов по урегулированию содержания никотина в таких изделиях как паучи. Этот один из предложенных народными депутатами вариантов для защиты здоровья граждан, который позволит законодательно урегулировать оборот никотиновых паучей и создаст правовую основу для контроля их состава", - добавил Ткачук.

Деятельность Госпродпотребслужбы как государственного органа подчиняется общему правилу публичного права - разрешено только то, что прямо предусмотрено законом.

Отсутствие в украинском законодательстве определенных нормативов максимальных доз никотина в никотиновых паучах делает невозможным введение каких-либо дополнительных механизмов контроля.

В структуре Госпродпотребслужбы работает Департамент защиты прав потребителей и контроля за регулируемыми ценами, который должен контролировать качество продукции, ее безопасность. Именно на него возложена задача выявлять факты продажи контрафактной, некачественной и такой продукции, которая не соответствует установленным законом нормам. Опыт стран ЕС показывает, что ограничение содержания никотина до 20 мг значительно уменьшает риск передозировок и зависимости. Это эффективная мера, которая может быть применена в Украине для защиты здоровья потребителей.

"Мы призываем граждан обращать внимание на риски, связанные с употреблением таких продуктов, и сообщать о негативных последствиях. Защита здоровья населения - останутся первоочередной задачей для государства, и принятие законодательных ограничений по содержанию никотина является шагом, который необходимо сделать уже сейчас", - подытожил Ткачук.