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Як ВПО не стати жертвою шахраїв: поради від Мінреінтеграції

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Україна , Неділя 07 травня 2023 11:25
Як ВПО не стати жертвою шахраїв: поради від Мінреінтеграції Фото: у Мінреінтеграції розповіли, як ВПО не стати жертвою аферистів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Інтернеті знову активізувалися шахраї, які нібито пропонують "допомогу" для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від міжнародних організацій. Що треба знати, щоб не потрапити "на гачок" злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Небезпека в тому, що аферисти крім іншого створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів", - попередили у відомстві.

Спеціалісти зазначають, що вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій. При цьому, на офіційному ресурсі дійсно можуть запитати анкетні дані та номер банківського рахунку.

"Але міжнародний донор ніколи не буде просити надати дані щодо банківської картки. Тому у жодному разі не надавайте номер банківської картки, CVV-код і PIN-код до вашої картки", - нагадують в "Мінреінтеграції".

Про випадки шахрайських дій повідомляйте до Національної поліції за номером: 102.

Раніше Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як підтвердити робочий стаж українцям зі статусом ВПО, якщо трудова книжка залишилась в окупації.

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