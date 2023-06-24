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Як вплинуть події у Росії на фронт в Україні: думка експерта

Фото: засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Заколот засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є ознакою руйнування системи управління російських окупаційних військ. А без неї противник не зможе вести не тільки наступальні, а й оборонні дії, що теоретично може зіграти на користь Силам оборони України.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вікно можливостей для ЗСУ. Чи доведе бунт Пригожина до громадянської війни в РФ.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, росіяни вже відволікали сили, коли на території РФ діяли "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії". Водночас для протидії 25 тисячам "вагнерівців" буде потрібно набагато більше військ.

"Я не виключаю, що частина підрозділів буде відтягнута, щоб повернути контроль над Ростовом і Воронежем або щоб Білгородська область не стала повітом "Пригожинленда". Але виникає інше питання - наскільки ці підрозділи будуть лояльні до Міністерства оборони РФ, кому лояльні їхні командири і яку роль вони грають", - каже експерт.

Вплив на ситуацію на фронті в Україні

Коваленко не поспішає коментувати можливі зміни в зоні бойових дій в Україні, але зазначає, що заколот є ознакою руйнування системи управління російських окупаційних військ. А без неї противник не зможе вести не лише наступальні, а й оборонні дії, що теоретично може зіграти на користь Силам оборони України.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяПВК ВагнераЄвген ПригожинВійна в Україні