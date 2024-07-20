Як вплине на здоров'я українців скасування переходу на літній час: пояснення лікарів

Переведення годинників – великий стрес для організму

Людський організм – самодостатня і добре збалансована система, тому кожна зміна ритму, як-от переведення годинників, є великим стресом, пояснює сімейний лікар клініки IQMED Василь Іванюра.

"Це дуже боляче сприймається і може порушити внутрішню рівновагу, змінити циркадні ритми і негативно вплинути на здоров’я", - зазначає медик.

Він пояснює: перехід на літній та зимовий час – період, коли загострюються хронічні захворювання, психіатричні розлади та частіше виникають серцево-судинні захворювання, що доведено багатьма закордонними дослідженнями.

"Повернення до норми потребує часу, а часто й лікування. Відмова від переведення годинників на літній час позитивно вплине на життя українців", - вважає сімейний лікар.

Фото: "Зимовий" час найбільше підходить до наших циркадних ритмів" (freepik.com)

"Ми залишатимося у своєму природному ритмі", - сомнолог

Позитивно оцінює відмову від переходу на літній час і лікар-сомнолог медичної мережі "Добробут" Євген Поярков.

"Ми досить синхронізовані по сонцю і у нас є внутрішній біологічний годинник, який каже, коли має починатися день, ніч, коли нам краще засинати, прокидатися, які фази сну мають бути і коли у нас найкраща бадьорість", - каже спеціліст.

Він пояснює: майже в усіх органах наших і системах є свої циркадні ритми. За ними органи запрограмовані в той чи інший час більш чи менш активно працювати.

"Саме зимовий час нам найбільше підходить до наших циркадних ритмів. Він найбільш "фізіологічний". А при переведенні годинника ми всією країною перебудовуємо наші циркадні ритми", - зазначає лікар.

За його словами, перехід на інший час на годину можна порівняти із перельотом літаком в іншу країну. При перельоті на далекі відстані через зміну часових поясів буває порушення сну (синдром "джетлаг").

"Це лікується так: на адаптацію до зміни однієї години часового поясу потрібен один день. До мене зверталися пацієнти із джетлагом і порівнювали самопочуття із періодом переводу годинників", - розповідає він.

До переведення годинників люди не адаптувалися за десятиліття цієї практики. Щоб змінилися внутрішні механізми, треба тисячі років еволюції, пояснює Євген Поярков.

"Коли запроваджували перехід на літній час з точки зору економічної вигоди, щоб на годину довше можна було працювати, тоді не замислювалися і не знали, що це може впливати на здоров'я. Зараз ці переваги нівельовані тим, що у нас все одно є штучне освітлення", - звертає увагу сомнолог.

Перехід на інший час негативно впливає на 50-60% людей. Зміни можуть непомітні, але вже доведені, каже лікар. Наприклад, діти після переходу на літній час починають гірше навчатися – це може тривати місяць і більше.

"Скасування літнього часу покращить нашу адаптацію. Будемо поступово підходити до літа, коли найдовший день. Коли ми відмовляємося від переходу на літній час, то постійно залишаємся в нашому природному ритмі, коли нам краще лягати спати. Можна сказати, що це покращить наше здоров'я", - переконаний медик.