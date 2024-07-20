Как отразится на здоровье украинцев отмена перехода на летнее время: объяснение врачей

Перевод часов – большой стресс для организма

Человеческий организм – самодостаточная и хорошо сбалансированная система, поэтому каждое изменение ритма, например перевод часов, является большим стрессом, объясняет семейный врач клиники IQMED Василий Иванюра.

"Это очень болезненно воспринимается и может нарушить внутреннее равновесие, изменить циркадные ритмы и негативно отразиться на здоровье", - отмечает медик.

Он объясняет: переход на летнее и зимнее время – период, когда обостряются хронические заболевания, психиатрические расстройства и чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания, что доказано многими зарубежными исследованиями.

"Возвращение в норму требует времени, а часто и лечения. Отказ от перевода часов на летнее время положительно повлияет на жизнь украинцев", - считает семейный врач.

Фото: "Зимнее" время наиболее подходит к нашим циркадным ритмам" (freepik.com)

"Мы будем оставаться в своем естественном ритме", - сомнолог

Позитивно оценивает отказ от летнего перехода и врач-сомнолог медицинской сети "Добробут" Евгений Поярков.

"Мы достаточно синхронизированы по солнцу и у нас есть внутренние биологические часы, которые говорят, когда должен начинаться день, ночь, когда нам лучше засыпать, просыпаться, какие фазы сна должны быть и когда у нас лучшая бодрость", - говорит специалист.

Он объясняет: почти во всех органах и системах есть свои циркадные ритмы. По ним органы запрограммированы в то или иное время более или менее активно работать.

"Именно зимнее время нам больше подходит к нашим циркадным ритмам. Оно наиболее "физиологическое". А при переводе часов мы всей страной перестраиваем наши циркадные ритмы", - отмечает врач.

По его словам, переход на другое время на час сравним с перелетом на самолете в другую страну. При перелете на дальние расстояния из-за смены часовых поясов бывает нарушение сна (синдром "джетлаг").

"Это лечится так: на адаптацию к смене одного часа часового пояса требуется один день. Ко мне обращались пациенты с джетлагом и сравнивали самочувствие с периодом перевода часов", - рассказывает он.

К переводу часов люди не адаптировались за десятилетия этой практики. Чтобы изменились внутренние механизмы, нужны тысячи лет эволюции, объясняет Евгений Поярков.

"Когда вводили переход на летнее время с точки зрения экономической выгоды, чтобы на час дольше можно было работать, тогда не задумывались и не знали, что это может влиять на здоровье. Сейчас эти преимущества нивелированы тем, что у нас все равно искусственное освещение", - обращает внимание сомнолог.

Переход на другое время оказывает негативное влияние на 50-60% людей. Изменения могут быть незаметны, но уже доказаны, говорит врач. Например, дети после перехода на летнее время начинают хуже учиться – это может длиться месяц и больше.

"Отмена летнего времени улучшит нашу адаптацию. Будем постепенно подходить к лету, когда самый долгий день. Когда мы отказываемся от перехода на летнее время, то постоянно остаемся в нашем естественном ритме, когда нам лучше ложиться спать. Можно сказать, что это улучшит наше здоровье", - убежден медик.