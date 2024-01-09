Як вплине на українців повернення відключень ЖКП за борги: думки експертів

Рішення уряду України про скасування мораторію на відключення світла, газу та води через борги на житлово-комунальні послуги, скоріш за все, не матиме для населення критичного впливу.

За словами виконавчого директора енергоефективних міст України Святослава Павлюка, самі по собі тарифи, які, можливо, здаються високими, є інструментом економіки, а не соціальної допомоги.

Він зауважує, що роль уряду має зводитись до того, щоб надавати субсидії тим, хто не може оплачувати послуги ЖКП.

"А щодо відключення за несплату, то важливо, щоб не відключали тих, хто фізично відсутній і не споживає, навіть якщо у них лічильники всередині квартири", - додає експерт.

Нагадаємо, відповідно до постанови №1405, якщо споживач не проживає за своєю адресою понад 30 календарних днів, він має подати заяву та документальне підтвердження постачальнику комунальних послуг в електронній чи паперовій формі. Це можуть бути довідки з місць тимчасового проживання, роботи, навчання, лікування, військової служби, відбування покарання тощо. У такому разі йому не виставлятимуться рахунки.

"У цьому є сенс, але якщо за одномісячну несплату відключатимуть, я думаю, це нераціонально. Хтось може просто не встигнути, мало які ще можуть бути причини. Потрібна хоча б несплата за квартал, як на мене", - сказав Павлюк.

Експерт зауважує, що відключення за короткі періоди створить навантаження на самі компанії. Та й випадки, коли приходять рахунки за відсутності фактичного споживання, відбуваються постійно, а потім у систему неможливо завести показник менший, ніж вона "намалювала", треба вимагати звірки-перевірки, резюмує він.

На думку директора спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, жодних критичних наслідків він скасування відповідного мораторію для населення немає.

"Побутові споживачі завжди були одними з найдисциплінованіших платників. Це зрозуміло, оскільки якщо не платиш, то приїде служба і відключить послугу. Тому щодо домогосподарств я не передбачаю якихось суттєвих змін. Тим більше, що пеня для них мікроскопічна, це долі відсотка", - розповів він РБК-Україна.

Що стосується юридичних осіб, то скасування мораторію на відключення та штрафи має дисциплінувати великих споживачів та припинити практику необґрунтованої несплати за послуги ЖКГ, додає експерт.

Рішення уряду про скасування мораторію

Кабінет міністрів України наприкінці грудня минулого року скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за комуналку для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки для на територіях, на яких ведуться бойові дії та на тимчасово окупованих російськими загарбниками регіонах, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

Раніше експерти у коментарі РБК-Україна пояснили, чому саме зараз Кабмін зважився повернути відключення води, світла та газу через борги за комуналку.