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Як військовому отримати відпустку: алгоритм дій

Фото військовим пояснили, як можна оформити відпустку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові під час воєнного стану можуть отримати відпустку. Крім основної, можна також оформили відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс омбудсмена з прав людини.

Зазначається, що військові навіть під час воєнного стану можуть взяти відпустку згідно з Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Захисникам можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожну із зазначених відпусток можна взяти тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Як оформити відпустку за сімейними обставинами:

  • написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами;
  • у подальшому рапорт військового з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу;
  • командир військової частини ухвалює рішення про надання відпустки.

Військовим рекомендують подавати рапорт у двох примірниках. В одному повинні бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла документ, які будуть підтверджувати факт звернення.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану.

Він передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану тривалістю не більш 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.

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