Як військовому отримати направлення на ВЛК і що робити, якщо його не дають

У яких випадках направляють на ВЛК

На ВЛК можуть направляти з двох причин - для визначення причинного зв’язку травми чи каліцтва з військовою службою або ж для визначення ступеня придатності до військової служби.

У першому випадку після травми, поранення чи захворювання ВЛК визначає наявність чи відсутність зв’язку між цими станами та службою в ЗСУ, виконанням бойового завдання.

"Встановлення причинного зв’язку між захворюванням, травмою, пораненням, контузією, каліцтвом та військовою службою є важливим та необхідним при отриманні відповідних грошових виплат. Для цього обов’язково необхідно отримати підтверджуючі документи від військової частини щодо обставин набуття травм, поранень, захворювань тощо", - говорить Проніна.

У другому випадку військовослужбовці направляються на медичний огляд ВЛК, після обстеження або лікування військовослужбовця у закладі охорони здоров’я, при наявності захворювання, наслідків травми, які зумовлюють непридатність до військової служби або "часткову" придатність, зокрема придатність до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, охороні тощо.

"Військовослужбовці направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника (керівника) закладі охорони здоров’я (медзакладу) на підставі подання начальника (керівника) лікувального відділення, в якому обстежується лікується військовослужбовець", - говорить юрист.

Захворювання чи отримана травма, які не призвели до порушення функцій органів і систем органів або призвели до незначних їхніх порушень (визначає лікар), виключає необхідність проходження ВЛК, оскільки ступінь придатності до військової служби не змінився.

"У випадках, коли військовослужбовець ухиляється від призначеного обстеження або порушує лікарняний (госпітальний) режим, його можуть виписати без проходження ВЛК. Про відмову в обстеженні повідомляється командир військової частини", - каже Проніна.

Що військовим треба знати про ВЛК (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Хто може видати направлення на ВЛК

Направлення на медичний огляд ВЛК видає:

прямий начальник (від командира частини й вище)

начальники штатних ВЛК, керівники ТЦК та СП

начальники (керівники) закладу охорони здоров’я за місцем лікування

органи військового управління/підрозділи Військової служби правопорядку Збройних Сил України

прокуратура, суд

До складу ВЛК входять: хірург, терапевт, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, (для жінок - гінеколог), а також, за медичними показниками, лікарі інших спеціальностей. Обов’язково виконуються загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, рентгенологічне обстеження органів грудної клітки.

Направлення на медогляд ВЛК під час лікування видається начальником медзакладу (за поданням начальника лікувального відділення або профільного фахівця) у двох випадках:

якщо під час обстеження або лікування у медзакладі, лікарем виявлені захворювання чи травми, які зумовлюють непридатність до військової служби

якщо після лікування є потреба у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (після поранення), або у звільненні від виконання службових обов’язків (зокрема повторно)

Направлення на медогляд ВЛК з військової частини видається начальником медичної служби з підписом командира військової частини.

По прибуттю до військової частини після лікування військовослужбовець складає та подає рапорт на ім’я командира в/ч з доповіддю про завершення лікування та запитом про направлення на проходження ВЛК.

Рапорт можна подати в письмовому вигляді, або через мобільний додаток Армія+.

"Направлення на медогляд ВЛК від ТЦК та СП видається під час відпустки для лікування після захворювання чи поранення. У разі необхідності, потрібно за декілька днів до завершення відпустки звернутись до керівника ТЦК та СП щодо направлення на повторний медичний огляд за місцем проведення відпустки для визначення придатності до військової служби або для вирішення питання про потребу у продовженні відпустки для лікування у зв’язку із хворобою/після поранення", - каже юрист.

Керівник ТЦК та СП надає направлення на проходження ВЛК без повернення до військової частини. Якщо лікування відбувається в іншій територіальній одиниці, ніж військова частина, необхідно тимчасово стати на військовий облік у місцевому ТЦК та СП.

"Запис на медогляд ВЛК через е-Чергу не є рівнозначним і не замінює направлення на медичний огляд ВЛК. Запис через е-чергу дозволяє прибути на огляд ВЛК у заздалегідь визначений час та місце, проте обов’язково потрібне направлення командира на медогляд ВЛК", - говорить Проніна.

Направлення на ВЛК з військової частини видає начальник медичної служби (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Що робити, якщо не дають направлення на ВЛК

Якщо військова частина та інші уповноважені особи незаконно відмовляють у направленні на ВЛК, необхідно:

зателефонувати на "гарячу лінію" Міністерства оборони України (1512), повідомивши про проблему

у разі якщо реакції "0", військовослужбовець може подати заяву до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК. На даний час є позитивна судова практика з таких питань

В Україні діють штатні ВЛК, до яких належать Центральна військово-лікарська комісія ЗС України у Києві, а також регіональні і позаштатні.

Позаштатні постійно діючі ВЛК: