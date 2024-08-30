Как военному получить направление на ВВК и что делать, если его не дают

В каких случаях направляют на ВВК

На ВВК могут направлять по двум причинам - для определения причинной связи травмы или увечья с военной службой или для определения степени пригодности к военной службе.

В первом случае после травмы, ранения или заболевания ВВК определяет наличие или отсутствие связи между этими состояниями и службой в ВСУ, выполнением боевого задания.

"Установление причинной связи между заболеванием, травмой, ранением, контузией, увечьем и военной службой является важным и необходимым при получении соответствующих денежных выплат. Для этого обязательно необходимо получить подтверждая документы от воинской части по обстоятельствам получения травм, ранений, заболеваний", - говорит Пронина.

Во втором случае военнослужащие направляются на медицинское освидетельствование ВВК, после обследования или лечения военнослужащего в учреждении здравоохранения, при наличии заболевания, последствий травмы, которые обуславливают непригодность к военной службе или "частичную" годность, в частности годность к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, охране и т.п.

"Военнослужащие направляются на медицинское освидетельствование для установления степени пригодности к военной службе по решению начальника (руководителя) заведению здравоохранения (медучреждения) на основании представления начальника (руководителя) лечебного отделения, в котором обследуется лечащийся военнослужащий", - говорит юрист.

Заболевание или полученная травма, которые не привели к нарушению функций органов и систем органов или привели к незначительным их нарушениям (определяет врач), исключает необходимость прохождения ВВК, поскольку степень пригодности к военной службе не изменилась.

"В случаях, когда военнослужащий уклоняется от назначенного обследования или нарушает больничный (госпитальный) режим, его могут выписать без прохождения ВВК. Об отказе в обследовании сообщается командир воинской части", - говорит Пронина.

Что военным нужно знать о ВВК (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Кто может выдать направление на ВВК

Направление на ВВК выдает:

прямой начальник (от командира части и выше)

начальники штатных ВВК, руководители ТЦК и СП

начальники (руководители) учреждения здравоохранения по месту лечения

органы военного управления/подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины

прокуратура, суд

В состав ВВК входят: хирург, терапевт, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, (для женщин - гинеколог), а также, по медицинским показателям, врачи других специальностей. Обязательно выполняются общие анализы крови и мочи, ЭКГ-исследования, рентгенологическое обследование органов грудной клетки.

Направление на медосмотр ВВК во время лечения выдается начальником медучреждения (по представлению начальника лечебного отделения или профильного специалиста) в двух случаях:

если во время обследования или лечения в медучреждении, врачом обнаружены заболевания или травмы, обусловливающие непригодность к военной службе

если после лечения есть потребность в отпуске для лечения в связи с болезнью (после ранения) или в освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе повторно)

Направление на медосмотр ВВК по воинской части выдается начальником медицинской службы с подписью командира воинской части.

По прибытии в воинскую часть после лечения военнослужащий составляет и представляет рапорт на имя командира в/ч с докладом о завершении лечения и запросом о направлении на прохождение ВВК.

Рапорт можно подать в письменном виде или через мобильное приложение Армия+.

Направление на медосмотр ВВК от ТЦК и СП выдается во время отпуска для лечения после заболевания или ранения. В случае необходимости нужно за несколько дней до завершения отпуска обратиться к руководителю ТЦК и СП о направлении на повторное медицинское освидетельствование по месту проведения отпуска для определения пригодности к военной службе или для решения вопроса о необходимости продления отпуска для лечения в связи с болезнью/после ранения", - говорит юрист.

Руководитель ТЦК и СП дает направление на прохождение ВِВК без возвращения в воинскую часть. Если лечение происходит в другой территориальной единице, чем военная часть, необходимо временно встать на военный учет в местном ТЦК и СП.

"Запись на медосмотр ВВК через е-очередь не равнозначна и не заменяет направление на медицинское осмотр ВВК. Запись через е-очередь позволяет прибыть на осмотр ВВК в заранее определенное время и место, однако обязательно нужно направление командира на медосмотр ВВК", - говорит Пронина.

Направление на ВВК по воинской части выдает начальник медицинской службы (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Что делать, если не дают направление на ВВК

Если военная часть и другие уполномоченные лица незаконно отказывают в направлении ВВК, необходимо:

позвонить по "горячей линии" Министерства обороны Украины (1512), сообщив о проблеме

если реакции "0", военнослужащий может подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК. В настоящее время есть положительная судебная практика по таким вопросам

В Украине действуют штатные ВВК, в которые входят Центральная военно-врачебная комиссия ВС Украины в Киеве, а также региональные и внештатные.

Внештатные постоянно действующие ВВК: