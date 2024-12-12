Як військовому без наслідків повернутися на службу після СЗЧ: важливі правила

В Україні триває процес добровільного повернення на службу військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини або дезертирували. До 1 січня це можна зробити без наслідків.
РБК-Україна повідомляє, що про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Він зазначає, що зараз в Україні спостерігається позитивна динаміка. Вже кілька тисяч військових повернулися на службу. Багато з них висловлюють бажання повернутися до підрозділів, у яких служили раніше, але є й ті хто хоче служити в інших частинах.
Військовослужбовець, який бажає повернутися, має звернутися до визначеної частини, подати рапорт із зазначенням посади, яку він обіймав, і частини, де служив раніше. Якщо військовий має таку інформацію, можна також вказати номер кримінального провадження та орган досудового розслідування.
Командир частини протягом доби проводить аналіз обставин і визначає придатність особи до служби. Після цього військовослужбовця зараховують до списку особового складу, поновлюють усі види забезпечення та грошові виплати.
Також інформуються командир частини, з якої було вчинено СЗЧ, а також надсилається письмове повідомлення до органу досудового розслідування та військова служба правопорядку.
Лазуткін наголосив, що серед основних причин самовільного залишення частин можуть бути психологічні навантаження, конфлікти з командирами чи побратимами, побутові або сімейні проблеми. Особливо такі випадки поширені серед військових, які несуть службу на передовій.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби, добровільно повернутися та продовжити службу.
Кримінальні провадження, відкриті за статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, не є перешкодою для продовження військової служби таких осіб.
Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби, мають змогу повернутися до своїх частин до 1 січня 2025 року. Після повернення командир частини має 72 години для відновлення дії контракту, поновлення на службі та забезпечення військовослужбовця грошовими, продовольчими й речовими виплатами, а також соціальними гарантіями.
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