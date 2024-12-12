Як військовому без наслідків повернутися на службу після СЗЧ: важливі правила

Він зазначає, що зараз в Україні спостерігається позитивна динаміка. Вже кілька тисяч військових повернулися на службу. Багато з них висловлюють бажання повернутися до підрозділів, у яких служили раніше, але є й ті хто хоче служити в інших частинах.

Як відбувається повернення

Військовослужбовець, який бажає повернутися, має звернутися до визначеної частини, подати рапорт із зазначенням посади, яку він обіймав, і частини, де служив раніше. Якщо військовий має таку інформацію, можна також вказати номер кримінального провадження та орган досудового розслідування.

Командир частини протягом доби проводить аналіз обставин і визначає придатність особи до служби. Після цього військовослужбовця зараховують до списку особового складу, поновлюють усі види забезпечення та грошові виплати.

Також інформуються командир частини, з якої було вчинено СЗЧ, а також надсилається письмове повідомлення до органу досудового розслідування та військова служба правопорядку.

Причини СЗЧ

Лазуткін наголосив, що серед основних причин самовільного залишення частин можуть бути психологічні навантаження, конфлікти з командирами чи побратимами, побутові або сімейні проблеми. Особливо такі випадки поширені серед військових, які несуть службу на передовій.