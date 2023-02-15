Як війна вплинула на релігійність українців: дані опитування

"Із початком повномасштабної російської агресії рівень релігійності зріс до 74%, приблизно до того показника, до якого він піднімався у 2014 році", - сказав під час презентації заступник директора соціологічної служби центру Михайло Міщенко.

При цьому 26% опитаних заявили, що після лютого 2022 року, за їх самооцінкою, стали більш релігійними і віруючими людьми, ніж були раніше, 4% - менш релігійними і віруючими людьми, ніж до війни, а 65% - що жодних змін у їх ставленні до релігії і віри не сталося.

Відповідаючи на питання, як змінилася частота відвідування ними церкви (молитовного будинку) після початку війни,47%респондентів відповіли, що відвідують церкву, які раніше, 11% стали відвідувати церкву частіше, а 12,5% - рідше (ще 27% відповіли, що "раніше зовсім не відвідували і не відвідують зараз").

За даними опитування, у листопаді 2022 року число тих, хто визнає себе віруючим, в Україні становило 74,1%, частка тих, хто вагається між вірою та невір'ям, становить 12,2%. Невіруючими вважають себе 4,8% громадян, переконаними атеїстами - 2,1%. Крім того, байдужі до релігійних питань 4,5% респондентів, а 2,2% вагаються з відповіддю.

Опитування проведено Центром Разумкова 4-11 листопада 2022 серед 2018 респондентів на підконтрольній уряду території України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.