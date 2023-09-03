UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виїхати за кордон на власному автомобілі: поради від МВС

Фото: Як виїхати за кордон на власному автомобілі (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

В сучасних умовах подорож за кордон може бути як спонтанною, так і життєво необхідною подією. Зокрема, це може бути пов'язано з гуманітарною допомогою, постачанням амуніції, транспортними засобами та іншими ситуаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Якщо ви плануєте виїхати з України на автомобілі, спочатку переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи для авто. При собі потрібно мати:

  • Посвідчення водія;
  • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;
  • Розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаці;
  • Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тобто - міжнародну страховку "Зелена карта".

До того ж на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниАвтомобільний ринокВійна Росії проти України