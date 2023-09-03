Как выехать за границу на собственном автомобиле: советы от МВД

В современных условиях путешествие за границу может быть как спонтанным, так и жизненно необходимым событием. В частности, это может быть связано с гуманитарной помощью, поставкой амуниции, транспортными средствами и другими ситуациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Если вы планируете выехать из Украины на автомобиле, сначала убедитесь, что у вас есть все необходимые документы для авто. При себе нужно иметь:
К тому же на автомобиле должен быть государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.