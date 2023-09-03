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Как выехать за границу на собственном автомобиле: советы от МВД

Фото: Как уехать за границу на собственном автомобиле (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В современных условиях путешествие за границу может быть как спонтанным, так и жизненно необходимым событием. В частности, это может быть связано с гуманитарной помощью, поставкой амуниции, транспортными средствами и другими ситуациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Если вы планируете выехать из Украины на автомобиле, сначала убедитесь, что у вас есть все необходимые документы для авто. При себе нужно иметь:

  • Водительское удостоверение;
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства оформленное на имя водителя или пассажира;
  • Опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не является обязательным при наличии обозначения UA на номерном знаке;
  • Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть - международную страховку "Зеленая карта".

К тому же на автомобиле должен быть государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

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