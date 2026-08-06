Як виявляють неякісні бронежилети: пояснення експертів

Неякісні бронежилети виявляють під час їх спеціальної перевірки на полігонах, мова йде про простріл плити, а також випробування навісного обладнання.

"Будь-який бронежилет постачається згідно з контрактом, відбувається процедура приймання. Під час цього випадковим чином вибираються бронежилети з партії і проводиться їх випробування. Відповідно, бронежилет може це випробування або пройти, або не пройти. Під час випробувань може бути простріл плити або поліетиленового пакета", - зазначили експерти.

За їх словами, сьогодні в Україні діють одні з найжорсткіших в світі вимог по прийманню бронежилетів по якості їхнього захисту.

До прикладу, у США прописана заброньова травма на рівні 4,5 см. Це травма, яка виникає після того, коли куля влучає в бронежилет і йде вигин матеріалу. У них це 45 міліметрів, фактично після такої травми всі ребра будуть поламані повністю. В Україні цей параметр – 25 мм, і такого у світі немає ніде.