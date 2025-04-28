Як виводять валюту за кордон: НБУ назвав дві основні схеми

"Основні схеми - неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт. Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність", - повідомив він.

При цьому виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40-50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.

"Банківська система не завжди ефективно реагує: банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд", - розповів Олійник.

За його словами, це дозволяло таким компаніям зникнути. "Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам", - сказав чиновник.

Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник. У таких випадках до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.

Інші схеми

Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти.

"Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями", - розповів Олійник.

За його словами, аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність.