Как выводят валюту за границу: НБУ назвал две основные схемы

"Основные схемы - невозврат валютной выручки и фиктивный импорт. Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность", - сообщил он.

При этом выявлены случаи, когда на одного владельца оформляли 40-50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.

"Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без имеющихся расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор", - рассказал Олейник.

По его словам, это позволяло таким компаниям исчезнуть. "Нам пришлось внести изменения в законодательство, которые запретили банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам", - сказал чиновник.

Фиктивный импорт работает через предоплату, сообщил Олейник. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.

Другие схемы

Также, по его словам, для получения средств в валюте за рубежом использовали некоторые финансовые инструменты.

"Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А потом получали погашение в валюте, что происходило уже за рубежом по этим облигациям", - рассказал Олейник.

По его словам, аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность.