Як вивчати англійську онлайн ефективно: головні правила та поради

Вивчаючи нові мови, студенти часто стикаються з втратою мотивації та відсутністю результатів. Виправити це допомагають групові курси англійської мови онлайн , які також дають змогу зекономити час та кошти, попрацювати з викладачами-носіями мови.

У чому переваги курсів англійської мови онлайн

Навчання на онлайн-курсах англійської мови пропонує безліч переваг, які неможливо або складно отримати за допомогою традиційних занять:

Гнучкість та комфорт

Ви отримуєте можливість відвідувати курси англійської навіть під час відпочинку чи відрядження. Також займатися можна вдома, в дорозі чи кав’ярні, що для багатьох людей комфортніше, аніж відвідувати живі заняття в класах мовної школи.

Доступ до великої кількості курсів

Завдяки можливостям онлайн-навчання, проживаючи в Кропивницькому ви можете вибрати для себе курси англійської мови у Львові чи будь-якому місті країни. Це суттєво збільшує кількість доступних варіантів навчання та дає можливість вибрати заняття під ваші індивідуальні потреби. Наприклад, знайти інтенсивні курси, яких немає у вашому місті.

Швидкий прогрес

Оскільки навчатися можна з будь-якої точки світу, ви зможете відвідувати всі дистанційні заняття з англійської, навіть коли хворієте. Завдяки цьому робота над новою лексикою та граматикою стане регулярнішою, а результат прийде швидше.

Нові можливості

Віддалений формат роботи дає змогу займатися на курсах англійської з викладачем, який є носієм цієї мови. Це надзвичайно корисний досвід, оскільки він занурює студентів у ситуацію живого спілкування з іноземцями, дає поштовх до того, аби почати вільно говорити новою мовою. Також на онлайн-курсах англійської мови часто пропонують доступ до розмовних клубів, де ви також можете практикувати мову з носіями.

Інноваційні формати навчання

Одним з ефективних сучасних підходів до викладання іноземної мови, який став можливим лише завдяки інтернету, є методика «перевернутий клас». На таких курсах англійської теоретичний матеріал студенти вивчають самостійно за допомогою заздалегідь записаних занять. А на живих уроках з викладачем займаються виключно практичними завданнями, розвиваючи комунікативні навички.

Легша адаптація до занять

Багатьом з нас важко проявлятися перед групою незнайомців. Водночас саме групові курси англійської дають найкращий результат, оскільки відкривають можливість до практики розмовних навичок. Оскільки онлайн-навчання виключає живу взаємодію, воно є чудовим інструментом для подолання соціального сорому.

А ще онлайн-курси зазвичай коштують дешевше, аніж класичні заняття. Тому це також можливість зекономити кошти.

Поради для ефективного вивчення англійської дистанційно

Курси англійської мови у форматі онлайн можуть стати справжнім викликом для декого з нас, оскільки опанування нової мови завжди є складним та тривалим заняттям. Тому, аби не втратити мотивацію та уникнути ліні, важливо користуватися такими порадами:

Подумайте про можливі проблеми

Ви є тою людиною, котра знає себе найкраще. Тому подумайте, що саме може стати на заваді у вивченні англійської онлайн - перфекціонізм, лінь, страх помилок, відсутність підтримки. Після цього продумайте план дій, який допоможе уникнути цих перешкод. Наприклад, з перфекціонізмом допомагає боротися усвідомлення, що помилки в процесі навчання - це абсолютно нормально.

Спирайтеся на силу волі

Щоб курси англійської були ефективними та принесли бажаний результат, ваша робота над новою мовою має бути регулярною. Та щоб виховати звичку вчитися щодня, на початках важливо опиратися на силу волі. Тобто, важливо сідати за навчання за графіком попри бажання приділити час приємнішим справам. Хоча такі зусилля можуть даватися дуже важко, з часом вони себе виправдають швидкими результатами в опануванні мови.

Створіть комфортну навчальну атмосферу

Аби вивчення англійської дистанційно ввійшло у звичку, важливо створити приємний навчальний ритуал. Наприклад, перед заняттям готувати какао з улюбленими солодощами, вмикати на фоні приємний джаз та запалювати ароматичні свічки. З часом цей ритуал настільки сильно вкоріниться у підсвідомості, що допомагатиме ефективно вчитися навіть попри втому та лінь.

Ставте питання

Сором’язливість - це ворог вашого успіху. Тому під час вивчення англійської онлайн пробуйте долати сором, ставлячи викладачу якомога більше запитань та активно взаємодіючи з іншими студентами. Бо чим більше уточнень ви робите під час навчання, тим легше буде використовувати іноземну у реальному житті поза навчанням.

Вивчення англійської онлайн може бути надзвичайно ефективним, якщо знайти правильний підхід та не дозволяти типовим труднощам зупинити себе. Найважливіше у цьому завданні - це дисципліна, регулярність та інтерес до процесу. Тому пробуйте персоналізувати навчальну програму, пропонуючи до обговорення на заняттях цікаві вам теми. Також продовжуйте вчити мову поза курсом за допомогою фільмів, книг, музики чи спілкування у соціальних мережах.