Як виростуть ціни в Україні: прогноз бізнесу

У першому кварталі інфляція очікувалася на рівні 8,7%, у другому кварталі - 21,7%.

За даними опитування, 69,0% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 30,0%. При цьому 22,8% респондентів очікують, що споживчі ціни коливатимуться в межах від 25,1% до 30,0%.

Чергове опитування НБУ було проведено 1 до 31 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 642 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.