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Як виростуть ціни в Україні: прогноз бізнесу

Фото: в Україні очікується висока інфляція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 25,2%. Інфляційні настрої бізнесу погіршуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2022 року.

У першому кварталі інфляція очікувалася на рівні 8,7%, у другому кварталі - 21,7%.

За даними опитування, 69,0% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 30,0%. При цьому 22,8% респондентів очікують, що споживчі ціни коливатимуться в межах від 25,1% до 30,0%.

Чергове опитування НБУ було проведено 1 до 31 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 642 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

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