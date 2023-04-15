Как выпускникам из ВОТ поступить на бесплатное обучение в вузы: объяснение

Выпускники с временно оккупированных территорий имеют право на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Выпускники с временно оккупированных территорий и покинувшие такие территории после 1 января 2023 года имеют право на обучение по госзаказу в высших учебных заведениях", - пишет пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что для выпускников ВОТ предусмотрено зачисление в учебные заведения по КВОТОЙ-2.

Что для этого необходимо: