Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як вимикатимуть світло у Києві 12 листопада: з'явилися графіки

Фото: оприлюднено графіки відключень світла у Києві 12 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 12 листопада, діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 12 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, Росія знову почала масовано атакувати енергетичні об'єкти України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Окрім того, відключення світла стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 12 листопада, знову діятимуть відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби.

За інформацією компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.
ДТЕККиївГрафіки відключення світлаВідключеня світла