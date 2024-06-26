Як вимикатимуть світло 27 червня: в "Укренерго" відповіли

"За вказівкою "Укренерго", 27 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - зазначається у повідомленні.

Обсяги обмежень з 17:00 до 23:00 буде більшими через наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.

У випадку, якщо будуть зміни у відключеннях "Укренерго" буде повідомляти окремо.

Відключення світла в Україні

Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це в країні запроваджуються графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки вводяться у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.

Раніше ми розповідали про те, що у Києві 24 червня світло за графіками у середньому відключали майже на 10 годин. Було задіяно формат справедливих відключень.

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