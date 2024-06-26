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Как выключить свет 27 июня: в "Укрэнерго" ответили

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 27 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 26 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"По указанию "Укрэнерго", 27 июня графики отключений будут применяться на протяжении всех суток", - отмечается в сообщении.

Объемы ограничений с 17:00 до 23:00 будут больше из-за последствий массированных атак россиян по энергообъектам.

В случае если будут изменения в отключениях "Укрэнерго" будет сообщать отдельно.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому в стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными. Аварийные графики вводятся при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве 24 июня свет по графику в среднем отключали почти на 10 часов. Был задействован формат справедливых отключений.

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