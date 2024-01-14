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Як використовувати газові пальники у морози: правила від МВС

Ілюстративне фото: газовий пальник (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія посилила ракетні та дронові атаки по Україні з настанням морозів. Через можливі відключення опалення та електроенергії українці вимушені знаходити альтернативні способи обігріву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Ворог не полишає підступних планів залишити людей тепла і світла. Підрозділи системи МВС повністю готові до потенційних викликів. Готовими мають бути й громадяни", - пише МВС.

Правила використання газових пальників:

  • купувати лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу. дотримуватися інструкцій виробника.
  • перевіряти балони на цілісність.
  • використовувати на відкритому повітрі.

Нагадаємо, користуватися пальниками варто у приміщеннях, де є вентиляція. Адже використання приладів у не вентильованих приміщеннях є небезпечним через накопичення продуктів горіння.

Спеціалісти радять уникати потрапляння сонячних променів на пальник. Прилад заборонено встановлювати поруч із нагрівальними приладами. А після використання пальника йому необхідно дати охолонути.

Нагадаємо, субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

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