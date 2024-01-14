Як використовувати газові пальники у морози: правила від МВС

"Ворог не полишає підступних планів залишити людей тепла і світла. Підрозділи системи МВС повністю готові до потенційних викликів. Готовими мають бути й громадяни", - пише МВС.

Правила використання газових пальників:

купувати лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу. дотримуватися інструкцій виробника.

перевіряти балони на цілісність.

використовувати на відкритому повітрі.

Нагадаємо, користуватися пальниками варто у приміщеннях, де є вентиляція. Адже використання приладів у не вентильованих приміщеннях є небезпечним через накопичення продуктів горіння.

Спеціалісти радять уникати потрапляння сонячних променів на пальник. Прилад заборонено встановлювати поруч із нагрівальними приладами. А після використання пальника йому необхідно дати охолонути.

Нагадаємо, субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.