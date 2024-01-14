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Как использовать газовые горелки в морозы: правила от МВД

Иллюстративное фото: газовая горелка (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия усилила ракетные и дроновые атаки по Украине с наступлением морозов. Из-за возможных отключений отопления и электроэнергии украинцы вынуждены находить альтернативные способы обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Враг не оставляет коварных планов оставить людей тепла и света. Подразделения системы МВД полностью готовы к потенциальным вызовам. Готовы должны быть и граждане", - пишет МВД.

Правила использования газовых горелок:

  • покупать только сертифицированные газовые горелки в лицензированных точках продаж. следовать инструкциям изготовителя.
  • проверять баллоны на цельность.
  • использовать на открытом воздухе.

Напомним, пользоваться горелками следует в помещениях, где есть вентиляция. Ведь использование приборов в не вентилируемых помещениях опасно из-за накопления продуктов горения.

Специалисты советуют избегать попадания солнечных лучей на горелку. Прибор запрещается устанавливать рядом с нагревательными приборами. А после использования горелки ему необходимо дать остыть.

Напомним, субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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