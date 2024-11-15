Як використати житловий сертифікат "єВідновлення": алгоритм дій
Українці, які отримали компенсацію за знищене майно у вигляді житлового сертифіката "єВідновлення" через застосунок "Дія", тепер можуть швидко й прозоро використати ці кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.
Процедура придбання житла включає кілька етапів, які дозволяють уникнути бюрократії та максимально спростити процес для громадян.
- Перший етап
Спочатку потрібно знайти житло, яку ви плануєте придбати. Воно може знаходитися у будь-якому регіоні України, крім зон активних бойових дій або окупованих територій.
- Другий етап
Потім ви маєте здійснити бронювання коштів, подавши до виконавця програми (АТ "Укрпошта") звернення про фінансування придбання житла у розмірі, визначеному в житловому сертифікаті, на вибір через:
- нотаріуса,
- ЦНАП,
- портал або застосунок "Дія": потрібно увійти у додаток, знайти розділ "Послуги/Сервіси", зайти у "єВідновлення", відкрити "Сертифікат на житло", натиснути "Замовити кошти").
Якщо у виконавця програми (АТ "Укрпошта") не вистачить грошових коштів, необхідних для фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката, розгляд звернень автоматично зупиняється та поновлюється після надходження грошей на його рахунок у необхідному обсязі.
Зазначається, що затримка може тривати більш як 3 місяці, але гроші будуть нараховані. Ваша заявка зберігатиметься до надходження необхідних сум виконавцю програми.
- Третій етап
Після цього необхідно провести реєстрацію припинення права власності на знищений об’єкт. Це можна зробити через:
- нотаріуса,
- ЦНАП,
- державного реєстратора.
Якщо кошти не використано протягом 30 днів, їх повернуть до бюджету, але заявник зможе повторно забронювати їх.
- Четвертий етап
На завершальному етапі здійснюється нотаріальне оформлення купівлі житла, із зазначенням заборони відчуження на 5 років.
Відомо, що продавець отримує кошти протягом 5 робочих днів після внесення даних про договір нотаріусом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
Відомості, які нотаріус вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, включають:
- реквізити підписаного договору про придбання житла
- банківські реквізити продавця (продавців) для оплати
- вартість житла за договором
- суму для оплати за житловим сертифікатом
- ім’я та прізвище продавця житла.
Мрочко додав, що детально про використання житлового сертифіката можна дізнатися у Постанові КМУ № 600 від 30.05.2023 року.
Додамо, що в Україні планується залучати підприємців для допомоги із відновленням країни.
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