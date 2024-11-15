Как использовать жилищный сертификат "еВосстановление": алгоритм действий

Украинцы, получившие компенсацию за уничтоженное имущество в виде жилищного сертификата "еВосстановление" через приложение "Дия", теперь могут быстро и прозрачно использовать эти средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Процедура приобретения жилья включает в себя несколько этапов, позволяющих избежать бюрократии и максимально упростить процесс для граждан.

Первый этап

Сначала нужно найти жилье, которое вы планируете приобрести. Оно может находиться в любом регионе Украины, кроме зон активных боевых действий или оккупированных территорий.

Второй этап

Затем вы должны осуществить бронирование средств, подав исполнителю программы (АО "Укрпочта") обращение о финансировании приобретения жилья в размере, определенном в жилищном сертификате, по выбору через:

нотариуса, ЦНАП, портал или приложение "Дия": нужно войти в приложение, найти раздел "Услуги/Сервисы", зайти в "еВосстановление", открыть "Сертификат на жилье", нажать "Заказать средства").

Если у исполнителя программы (АО "Укрпочта") не хватит денежных средств, необходимых для финансирования приобретения жилья с использованием жилищного сертификата, рассмотрение обращений автоматически останавливается и возобновляется после поступления денег на его счет в необходимом объеме.

Отмечается, что задержка может занять более 3 месяцев, но деньги будут начислены. Ваша заявка будет храниться до поступления необходимых сумм исполнителю программы.

Третий этап

После этого необходимо произвести регистрацию прекращения права собственности на уничтоженный объект. Это можно сделать через:

нотариуса, ЦНАП, государственного регистратора.

Если средства не будут использованы в течение 30 дней, их вернут в бюджет, но заявитель сможет повторно забронировать их.

Четвертый этап

На завершающем этапе осуществляется нотариальное оформление покупки жилья с указанием запрета отчуждения на 5 лет.

Известно, что продавец получает денежные средства в течение 5 рабочих дней после внесения данных о договоре нотариусом в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Сведения, которые нотариус вносит в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, включают:

реквизиты подписанного договора о приобретении жилья банковские реквизиты продавца (продавцов) для оплаты стоимость жилья по договору сумму для оплаты по жилищному сертификату имя и фамилию продавца жилья.

Мрочко добавил, что подробно об использовании жилищного сертификата можно узнать в Постановлении КМУ №600 от 30.05.2023 года.

В Украине планируется привлекать предпринимателей для помощи с восстановлением страны.