Як виглядатиме демілітаризація Росії після війни: думки експертів

Демілітаризація на морі

За словами військово-політичного експерта групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, після завершення війни Україні необхідно говорити, зокрема, про демілітаризацію Азовсько-Чорноморського регіону.

"Як варіант Росія має вивести з регіону всі носії крилатих ракет "Калібр". Максимально я для себе бачу заборону Росії мати в Чорному і Азовському морях кораблі 1-го, 2-го і навіть 3-го рангу", - уточнив він.

Демілітаризація на суші

При цьому Коваленко зазначив, що важливим є й сухопутне питання. На його думку, вздовж кордону з Росією та на її території має бути створена буферна зона глибиною до 50 кілометрів. Там необхідно запровадити заборону на розміщення військової інфраструктури, техніки та підрозділів.

"У буферній зоні можуть розміщуватися прикордонники та поліція, але жодних елементів російської армії на кшталт танків, БТР, БМП і навіть комплексів ППО. Тому що Росія вже продемонструвала, що її комплекси С-300 та С-400 - це наступальна зброя терористичного характеру", - додав експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко погодився з необхідністю встановлення такої демілітаризованої зони. Він зазначив, що у цьому питанні існує проблема з контролем.

"Єдине питання - це питання контролю: хто і як контролюватиме і які санкції застосовуватимуть проти РФ, якщо вона цю лінію порушуватиме", - наголосив експерт.

На думку Мусієнка, Україні при впровадженні таких заходів знадобляться ракети середнього радіусу дії для можливості завдання ударів по об'єктах на території Росії, щоб гарантувати собі безпеку.

Загальна демілітаризація

Також він додав, що потрібна і спільна демілітаризація Росії, яка передбачатиме скорочення ядерних арсеналів і наступального озброєння.

"Ці, як мені здається, важливі питання, які будуть на порядку денному, тому що не лише Україна, а й світ зацікавлені в демілітаризації Росії. Оскільки росіяни становлять загрозу для Європи та світу, тому що досить часто вдаються до ескалації, загрожуючи застосуванням ядерної зброї", - вважає він.