ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджувати

Середа 16 липня 2025 14:45
UA EN RU
Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджувати Конор Макгрегор з дружиною (фото: instagram.com/thenotoriousmma)
Автор: Іванна Пашкевич

Поки світ обговорює нові звинувачення в домаганнях на адресу Конора Макгрегора, його цивільна дружина Ді Девлін, із якою вони разом майже 15 років і виховують чотирьох дітей, традиційно зберігає мовчання. Попри численні скандали, зради та публічні приниження, жінка залишається поруч зі скандальним чемпіоном.

Що відомо про ту, якій Макгрегор не припиняє зраджувати? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Історія кохання Ді Девлін і Конора Макгрегора

Ді Девлін і Конор Макгрегор познайомилися ще у 2008 році. Їй було 20, йому - 19.

Вони лише починали доросле життя: Ді працювала офіціанткою, а Конор щойно вирішив покинути сантехнічну справу заради кар’єри у змішаних єдиноборствах.

Іскра між ними спалахнула одразу. Спочатку жили з батьками Конора, згодом - у маленькій орендованій квартирі.

Всі фінансові турботи лягли на плечі Ді: вона забезпечувала побут, поки Конор жив на скромну допомогу по безробіттю і щодня тренувався. Але вона вірила - і це змінило все.

Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджуватиКонор Макгрегор з дружиною (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Ді возила його на тренування, годувала відповідно до спортивного режиму, витрачала останні копійки, аби приготувати правильні страви.

Вона підтримувала Конора навіть тоді, коли сам він втрачав віру в себе. І врешті - він почав перемагати.

Зі славою прийшли великі гроші. Конор, який раніше не мав змоги дарувати подарунки, тепер тішив Ді коштовностями та розкішними авто.

Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджуватиКонор Макгрегор з дружиною (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Після здобутої слави в їхньому житті з’явилися й діти. У 2017 році народився первісток - син Конор-молодший, у 2019-му - донька Кройя, у 2021 і 2023 роках - ще двоє синів, Ріан і Мак.

Проте офіційною дружиною Ді досі не стала. Пропозицію Конор зробив лише у 2020-му, через 12 років після знайомства, але весілля так і не було.

Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджуватиКонор Макгрегор з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Імовірно, однією з причин стали сексуальні скандали, в які боець потрапляв регулярно.

Скандали, зрада і... прощення

Ще до заручин у мережу потрапило відео, на якому Конор нібито спить поруч із невідомою дівчиною.

Попри припущення про фейк, фанати впізнали його за дорогим годинником.

Наступна гучна історія сталася на Корсиці: Макгрегор, відпочиваючи з сім’єю, поїхав у клуб, де чіплявся до жінки і навіть оголився. Його затримала поліція, але згодом відпустила.

Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджуватиКонор Макгрегор з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

У 2024 році все стало ще серйозніше: суд визнав Конора винним у зґвалтуванні, яке сталось ще у 2018-му - коли Ді була вагітна другою дитиною.

Конор не заперечував сексуальний контакт, але наполягав, що все було за згодою.

Водночас експерти підтвердили, що жінка отримала тяжкі ушкодження. Макгрегору присудили компенсацію у 250 тисяч євро.

Ді була присутня у залі суду і знову підтримала Конора.

"Ми з моїм чоловіком створили прекрасне життя разом. Я люблю його, я довіряю йому і вірю йому! У нас четверо прекрасних дітей, і їхні усміхнені обличчя - свідчення того, якою людиною є Конор і ким ми є. Ніхто не має права коментувати наші стосунки", - написала вона у соцмережах.

Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджуватиКонор Макгрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Ді також звернулась до постраждалої жінки - Нікіти Хенд - з різкою заявою.

"У цієї жінки є хлопець і дитина, але вона надсилає свої провокаційні фото чоловіку іншої жінки, в якого теж є сім’я і незабаром народиться ще одна дитина. Вона каже, що знає мене, але знову і знову надсилає йому повідомлення та фото. З суботи до понеділка - три дні поспіль, під час запою. Що ти за жінка? Мої сини будуть попереджені, що такі, як ти, існують", - говорила вона.

Новий скандал зі звинуваченнями

Нещодавно скандал вибухнув з новою силою - реперка Азілія Бенкс заявила, що Конор надсилав їй оголені фото і писав непристойні повідомлення.

За її словами, їхній обмін "нюдсами" тривав із 2016 року. Співачка виклала скриншоти із повідомленням.

Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджуватиАзілія Бенкс (фото: instagram.com/azealiabanksforever)

"Як ти можеш присилати дівчині таку фотку, а потім погрожувати їй, щоб вона її не публікувала? Це харам", - підписала вона знімки.

Попри все, Ді Девлін, здається, готова бути з Макгрегором у горі, і в радості, і навіть у суді.

Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджуватиКонор Макгрегор з дружиною (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Конора Макгрегора, People.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Конор Макгрегор Стосунки Спортсмени
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко