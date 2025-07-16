Як виглядає цивільна дружина Конора Макгрегора, якій він не припиняє зраджувати

Поки світ обговорює нові звинувачення в домаганнях на адресу Конора Макгрегора, його цивільна дружина Ді Девлін, із якою вони разом майже 15 років і виховують чотирьох дітей, традиційно зберігає мовчання. Попри численні скандали, зради та публічні приниження, жінка залишається поруч зі скандальним чемпіоном.

Що відомо про ту, якій Макгрегор не припиняє зраджувати? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Історія кохання Ді Девлін і Конора Макгрегора

Ді Девлін і Конор Макгрегор познайомилися ще у 2008 році. Їй було 20, йому - 19.

Вони лише починали доросле життя: Ді працювала офіціанткою, а Конор щойно вирішив покинути сантехнічну справу заради кар’єри у змішаних єдиноборствах.

Іскра між ними спалахнула одразу. Спочатку жили з батьками Конора, згодом - у маленькій орендованій квартирі.

Всі фінансові турботи лягли на плечі Ді: вона забезпечувала побут, поки Конор жив на скромну допомогу по безробіттю і щодня тренувався. Але вона вірила - і це змінило все.

Конор Макгрегор з дружиною (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Ді возила його на тренування, годувала відповідно до спортивного режиму, витрачала останні копійки, аби приготувати правильні страви.

Вона підтримувала Конора навіть тоді, коли сам він втрачав віру в себе. І врешті - він почав перемагати.

Зі славою прийшли великі гроші. Конор, який раніше не мав змоги дарувати подарунки, тепер тішив Ді коштовностями та розкішними авто.

Конор Макгрегор з дружиною (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Після здобутої слави в їхньому житті з’явилися й діти. У 2017 році народився первісток - син Конор-молодший, у 2019-му - донька Кройя, у 2021 і 2023 роках - ще двоє синів, Ріан і Мак.

Проте офіційною дружиною Ді досі не стала. Пропозицію Конор зробив лише у 2020-му, через 12 років після знайомства, але весілля так і не було.

Конор Макгрегор з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Імовірно, однією з причин стали сексуальні скандали, в які боець потрапляв регулярно.

Скандали, зрада і... прощення

Ще до заручин у мережу потрапило відео, на якому Конор нібито спить поруч із невідомою дівчиною.

Попри припущення про фейк, фанати впізнали його за дорогим годинником.

Наступна гучна історія сталася на Корсиці: Макгрегор, відпочиваючи з сім’єю, поїхав у клуб, де чіплявся до жінки і навіть оголився. Його затримала поліція, але згодом відпустила.

Конор Макгрегор з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

У 2024 році все стало ще серйозніше: суд визнав Конора винним у зґвалтуванні, яке сталось ще у 2018-му - коли Ді була вагітна другою дитиною.

Конор не заперечував сексуальний контакт, але наполягав, що все було за згодою.

Водночас експерти підтвердили, що жінка отримала тяжкі ушкодження. Макгрегору присудили компенсацію у 250 тисяч євро.

Ді була присутня у залі суду і знову підтримала Конора.

"Ми з моїм чоловіком створили прекрасне життя разом. Я люблю його, я довіряю йому і вірю йому! У нас четверо прекрасних дітей, і їхні усміхнені обличчя - свідчення того, якою людиною є Конор і ким ми є. Ніхто не має права коментувати наші стосунки", - написала вона у соцмережах.

Конор Макгрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Ді також звернулась до постраждалої жінки - Нікіти Хенд - з різкою заявою.

"У цієї жінки є хлопець і дитина, але вона надсилає свої провокаційні фото чоловіку іншої жінки, в якого теж є сім’я і незабаром народиться ще одна дитина. Вона каже, що знає мене, але знову і знову надсилає йому повідомлення та фото. З суботи до понеділка - три дні поспіль, під час запою. Що ти за жінка? Мої сини будуть попереджені, що такі, як ти, існують", - говорила вона.

Новий скандал зі звинуваченнями

Нещодавно скандал вибухнув з новою силою - реперка Азілія Бенкс заявила, що Конор надсилав їй оголені фото і писав непристойні повідомлення.

За її словами, їхній обмін "нюдсами" тривав із 2016 року. Співачка виклала скриншоти із повідомленням.

Азілія Бенкс (фото: instagram.com/azealiabanksforever)

"Як ти можеш присилати дівчині таку фотку, а потім погрожувати їй, щоб вона її не публікувала? Це харам", - підписала вона знімки.

Попри все, Ді Девлін, здається, готова бути з Макгрегором у горі, і в радості, і навіть у суді.

Конор Макгрегор з дружиною (фото: instagram.com/thenotoriousmma)