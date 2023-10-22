UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виглядає термінал "Нової пошти" під Харковом після удару РФ: фото, відео

Фото: окупанти обстріляли термінал "Нової пошти" (facebook.com/Сергій Болвінов)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники 21 жовтня зруйнували термінал "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом. У мережі показали, як виглядає термінал після ракетного удару..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова в Facebook.

Внаслідок атаки російських окупантів загинули шестеро осіб. За останніми даними, 16 осіб отримали поранення через обстріл. Половина з них у важкому стані. Всі постраждалі - це цивільні, співробітники "Нової пошти".

 

Фото: окупанти обстріляли термінал "Нової пошти"
(facebook.com/Сергій Болвінов)

Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти"  під Харковом близько 22:15. Як зазначає місцева влада та правоохоронці, росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

 

 

Більше про деталі та наслідки цинічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковНовая почтаВійна в УкраїніВійна Росії проти України