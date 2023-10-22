Як виглядає термінал "Нової пошти" під Харковом після удару РФ: фото, відео

Внаслідок атаки російських окупантів загинули шестеро осіб. За останніми даними, 16 осіб отримали поранення через обстріл. Половина з них у важкому стані. Всі постраждалі - це цивільні, співробітники "Нової пошти".

Фото: окупанти обстріляли термінал "Нової пошти"

(facebook.com/Сергій Болвінов)

Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом близько 22:15. Як зазначає місцева влада та правоохоронці, росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.