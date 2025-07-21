Як виглядає станція метро "Лук'янівська" після обстрілу, - фоторепортаж РБК-Україна

Зокрема, цієї ночі стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу у Києві було пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська".

Вночі у мережі ширилося кадри, на яких всередині метро було видно дим. В той час люди ховалися там як в укритті, оскільки ворог кілька годин поспіль обстрілював столицю.

Згодом представники місцевої влади офіційно підтвердили, що було пошкоджено вхід.

Станом на ранок вхід до станції метро "Лук'янівська" має такий вигляд. Як можна побачити, у будівлі та на вході на саму станцію вибито вікна, а поряд всюди потрощене скло.