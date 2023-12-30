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Як виглядає Kharkiv Palace після обстрілу: фото

Фото: Як виглядає Kharkiv Palace після обстрілу (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу частково зруйновано будівлю готелю Kharkiv Palace.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Увечері 30 грудня місцева влада Харкова повідомила про серію вибухів у місті під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що російські загарбники обстріляли центр міста і влучили по житловому будинку. Місцева влада спочатку повідомила про чотирьох постраждалих.

 

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що серед постраждалих - журналіст із Великої Британії. Також рятувальники і поліцейські евакуювали з пошкодженого будинку вісім осіб, передавши їх лікарям і психологам.

 

За останніми даними, внаслідок російського обстрілу постраждали 20 осіб, серед них двоє дітей - 14 і 16 років. 

Під російськими обстрілами опинилися готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садочок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгові павільйони та автомобілі.

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харковВійна Росії проти України