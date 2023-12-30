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Как выглядит Kharkiv Palace после обстрела: фото

Фото: Как выглядит Kharkiv Palace после обстрела (Telegram)
Автор: Валерия Полищук

В результате сегодняшнего российского обстрела частично разрушено здание готеля Kharkiv Palace.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вечером 30 декабря местные власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе во время воздушной тревоги. После стало известно, что российские захватчики обстреляли центр города и попали по жилому дому. Местные власти первоначально сообщили о четырех пострадавших. 

 

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что среди пострадавших - журналист из Великобритании. Также спасатели и полицейские эвакуировали из поврежденного дома восемь человек, передав их врачам и психологам.

 

По последним данным, в результате российского обстрела пострадали 20 человек, среди них двое детей - 14 и 16 лет. 

Под российскими обстрелами оказались гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.

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харковВойна России против Украины